TAT’s Travel Podcast – Woke, mensenrechten, vliegtaks ordinaire belasting

Deel dit artikel

In de TAT’s Travel Podcast van deze week gaan Tom van Apeldoorn, Sharon Evers, Theo de Reus en Arjen Lutgendorff in op de ontwikkeling in de reisbranche van deze week.

In deze uitzending gaat het onder andere over de vliegtaks die verdwijnt in de pot algemene middelen, het ANVR-Congres dat eerst in Nederland zou plaatsvinden maar nu waarschijnlijk toch in het buitenland wordt georganiseerd, de situatie in Turkije, hoe moet de reissector omgaan met landen waar het niet goed is gesteld met de mensenrechten, de afrekening van het Voucherfonds en de volgende editie van TravDay.

Author Arjen Lutgendorff