Tenerife lanceert hulpdienst voor toeristen

Het Tenerife Tourism Board is gestart met een speciale informatiedienst voor toeristen die op dit moment nog op het eiland verblijven. Hier kunnen toeristen terecht voor alle informatie of oplossingen voor het verlaten van Tenerife.

Deze dienst is te bereiken per telefoon, email of via de virtuele assistente Goio. Op dit moment is de grootste focus het helpen om reizigers weer veilig terug naar het land van herkomst te krijgen. Maar ook kunnen zij alle huidige of toekomstige vragen over Tenerife en de situatie van het Corovid-19 virus op het eiland beantwoorden.

Telefoon: (0034) 922 255433 / (0034) 922 392037 / (0034) 922386000

E-mail: info@webtenerife.com

Virtuele assistent: webtenerife.com/goio

Het Tenerife Tourism Board blijft actief

In deze ongekende en bijzondere tijd blijft het Tenerife Tourism Board actief door telewerken, want in dit stadium zijn zij verantwoordelijk voor de ondersteuning van de evacuatie van de vakantiegangers van het eiland en het verstrekken van de laatste informatie. Voor meer informatie over de beperkingen die gelden na de afkondiging van een staat van alarm in Spanje: klik hier.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.