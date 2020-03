Tenerife Tourism Board: “Activiteiten in de toeristische sector verlopen normaal”

Het dagelijks leven en alle activiteiten in de toeristische sector verlopen normaal op Tenerife. Zowel in het zuiden van het eiland, waar de meeste toeristen verblijven, als op de rest van het eiland. Het optreden van de gezondheidsautoriteiten na de uitbraak van het coronavirus vorige week bevindt zich op dit moment in de afrondende fase en het dagelijkse leven op het eiland is niet veranderd.

Het Tenerife Tourism Board staat vanaf het begin van de uitbraak in nauw contact met verschillende vertegenwoordigers in de toeristische sector, waarbij de situatie in de havens, luchthavens, accomodaties en de toeristeninformatiecentra op het eiland voortdurend worden gemonitord. Deze bijeenkomsten worden voortgezet, zodat de hele sector betrokken blijft bij geplande acties, vragen worden beantwoord en personen van informatie worden voorzien.

H10 Hotel

De regionale gezondheidsdienst heeft gisteren bevestigd dat een zesde toerist uit het H10 hotel in Costa Adeje geïnfecteerd is met het COVID-19 virus. Deze persoon behoort niet tot de eerste groep Italiaanse reizigers en er is een epidemiologisch onderzoek begonnen om de route van de infectie te bepalen. Deze persoon vertoont geen symptomen, is overgebracht naar een ziekenhuis en wordt hier, net als de eerdere vijf gevallen, geïsoleerd gehouden. Alle zes personen verkeren in goede gezondheid. De snelle actie van de regering van de Canarische Eilanden was van cruciaal belang om de verspreiding van het virus met succes te beperken. De regionale gezondheidsdienst en een uitstekend team van professionals hebben hierbij strikt het protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gevolgd. Dit bewijst ook dat Tenerife een veilige bestemming is met een eersteklas gezondheidssysteem.

Protocol

Gisteren om 18.00 uur hebben 193 mensen het H10 hotel in het zuiden van Tenerife mogen verlaten. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid heeft samen met de regionale gezondheidsdienst een duidelijk protocol opgesteld voor het vertrek van de hotelgasten. Degenen die vóór 24 februari het hotel zijn binnengekomen, kunnen het hotel verlaten en naar hun thuisland vliegen onder drie voorwaarden: dat ze geen symptomen vertonen; dat ze binnen de 24 uur voor het vertrek een negatieve test hebben afgelegd; en dat hun landen van herkomst de procedures hebben vastgelegd om hen te ontvangen en de voortgaande controle garanderen.

Informatiekanalen

De regionale autoriteiten op het eiland hebben het gratis telefoonnummer +34 900 112 061 ingesteld, waar iedereen die op dit moment op het eiland is terecht kan met vragen over het coronavirus. Een team van verpleegkundigen beantwoordt, onder toezicht van de Canarische hulpdiensten, alle vragen over preventiemaatregelen, de mogelijkheid van besmetting en mythes in verband met het virus. Nederlandse toeristen kunnen bij vragen ook contact opnemen met het Nederlandse consulaat op het eiland via het telefoonnummer +34 922 27 17 21.

