Tenzing Travel onderzoekt samenwerking met retail

Naar aanleiding van het bericht dat Tenzing Travel is overgenomen door Travelnauts

Jansen: “Het nagenoeg stilliggen van de markt geeft ons de ruimte om daar ook de tijd voor te nemen en alles goed neer te zetten. Zodra we nieuws hebben over hoe de invulling eruit zal gaan zien zullen we dat uiteraard direct met jullie delen.” Daarnaast zijn er ook veel vragen binnengekomen over de reeds gemaakt boekingen bij Tenzing Travel. “Alle bestaande boekingen zijn overgedragen aan SGR. Wat wij van SGR hebben begrepen is dat alle reizen tot en met 31 december geannuleerd zijn en de klant in september een uitnodiging van SGR ontvangt om een claim in te dienen. Voor de reizen met vertrek in 2021, gaat de SGR zich nog buigen over of deze door een andere touroperator uitgevoerd worden of dat deze ook geannuleerd zullen worden. Hierbij hebben wij op dit moment geen rol en wij hebben ook geen toegang tot bestaande boekingen.”

Uitdagende tijd

“We zijn overweldigd door de vele positieve reacties en felicitaties. Hierbij zijn wij heel blij dat we in deze uitdagende tijd voor de hele reisbranche een aantal medewerkers van het oude Tenzing Travel kunnen nemen naar Travelnauts”, vult Jansen aan.

