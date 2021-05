Terhills Resort by Center Parcs officieel geopend

Het nieuwe premium vakantiepark ‘Terhills Resort by Center Parcs’ opende vandaag haar deuren. Met de sleuteloverdracht aan General Manager Frank Van Ouytsel is het nieuwste park van Center Parcs officieel ingehuldigd. Hij ontving de sleutel uit handen van Franck Gervais, CEO Groupe Pierre & Vacances Center Parcs en Olivier Garaialde, CEO Center Parcs Europe. De eerste gasten worden vanaf 28 mei verwelkomd in een autovrij park.

De 250 luxe cottages, de Country Club, de Aqua Garden en de andere faciliteiten zijn klaar. Samen met het Terhills Cablepark, Elaisa Wellness, het Terhills Hotel en Maasmechelen Village is er een aanbod gecreëerd voor een meerdaags verblijf op de voormalige mijnsite. Het resort vormt de toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen en neemt je mee door alle seizoenen. Terhills Resort is een project van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, dat beheerd wordt door Center Parcs.

Een nieuw resort aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen

Wat vroeger een steenkool- en grindwinningsite was, heeft nu plaatsgemaakt voor een uiterst groen vakantiepark, direct aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Vanaf de jaren ‘90 hebben eerst Center Parcs, en daarna LRM, het gebied volledig gerevitaliseerd waardoor de natuur haar gang kon gaan. Hierdoor is een plek ontstaan waar mens en natuur elkaar op unieke wijze kunnen vinden.

De opzet van het resort verschilt sterk van de parken die de naam ‘Center Parcs’ dragen. Er is gekozen voor een eigen identiteit binnen het aanbod van Center Parcs. Terhills Resort is een kleinschalig premium resort waar luxe en natuur hand in hand gaan met stijlvolle cottages aan het water. Hier draait alles om de harmonie tussen mens en natuur. Dat kan door te genieten op het strand of een bootje te huren om vanaf je cottage over het prachtige meer te varen. Ook wandelen in de bossen van het Nationaal Park of het deelnemen aan een van de natuurgeoriënteerde workshops passen goed bij de kernwaarden van het resort. De omgeving nodigt je uit om te shoppen (Maasmechelen Village), te relaxen in de wellness (Elaisa Wellness), of te waterskiën (Terhills Cablepark).

Frank van Ouytsel, General Manager van Terhills Resort: “Wij kijken enorm uit naar de komst van de eerste gasten op 28 mei. Het is een ongelofelijk mooi resort, eentje van de buitencategorie op misschien wel de mooiste plek van België. Kwaliteit is het ultieme uitgangspunt. Deze zie je dan ook overal terug op het resort. Persoonlijke aandacht gecombineerd met individuele ontspanning in een ongedwongen en servicegerichte omgeving is wat onze gasten gaan ervaren. De locatie brengt je letterlijk en figuurlijk dichterbij de natuur, en voor een actievere invulling van de dag biedt het park en de omgeving meer dan genoeg beleving. Een plek waar je echt de tijd hebt voor jezelf en je dierbaren.”

Unieke vakantiebeleving

Terhills Resort telt 250 cottages die zorgen voor een premium vakantiebeleving. De vrijstaande accommodaties zijn voorzien van een stijlvolle inrichting, voor twee tot twaalf personen. De ruime woonkamer overloopt in een groot terras met BBQ. De slaapkamers hebben elk een eigen badkamer. De cottages zijn beschikbaar in twee luxeniveaus: VIP en Exclusive. Deels beschikken ze zelfs over een eigen steiger en de Exclusive cottages hebben allen een eigen buitensauna en buitendouche.

De Country Club, een prachtig gebouw met panoramisch uitzicht over het meer, herbergt alle centrale faciliteiten: het culinair Terland Restaurant met verwarmd terras en prachtig uitzicht op het meer; een Kids Club en een indoor speeltuin; een workshopruimte; een kleine supermarkt; het Cycle Center en de receptie. Ook biedt het toegang tot de Aqua Garden: een binnenzwembad met stroomversnelling, een kinderbad, een jacuzzi, en een infinity pool in open lucht. Dit prachtige zwembad wordt opgesierd met vele tropische planten en bomen. De meeste bomen zijn 45 tot 150 jaar oud en zijn afkomstig uit Thailand, Cambodja en Laos. In de landen van herkomst was door onder andere stedenbouw geen plaats meer voor deze bomen. Op Terhills Resort hebben ze een nieuwe plek gekregen waar ze onbezorgd door kunnen leven. Eén van deze prachtige pronkstukken is een 145 jaar oude Bengaalse vijgenboom uit Thailand.

Cateringaanbod

Het Terland Restaurant met panoramisch uitzicht over het meer is de plek om van vroeg tot laat samen te genieten. Gasten zijn hier welkom voor een drankje, een hapje, vers ontbijt, een compleet culinair diner en diverse afhaalmenu’s. Liever in de cottage ontbijten of aperitieven? De Shop heeft alles in huis. En voor een heerlijk aperitief ben je in de Beach House op de juiste plek!

Activiteiten

Terhills Resort biedt een groot scala aan buiten- en binnenactiviteiten, die allemaal in het teken van de natuur staan: een brede waaier aan workshops (van bootcamp tot raft bouwen); unieke natuuractiviteiten zoals Family Rangers; diverse wateractiviteiten zoals e-boats en kanoën. Andere faciliteiten zijn een kinderboerderij, een indoorspeeltuin en een minigolfbaan.

Net buiten Terhills Resort strekt 12.000 hectare beschermde natuur zich uit om te onthaasten, frisse lucht in te ademen en de batterij weer op te laden. Te voet of op de fiets. Het Nationaal Park Hoge Kempen kenmerkt zich door stuivende duinen, grote waterplassen, dennenbossen en paarsbloeiende heide die leefruimte biedt aan tal van zeldzame en bijzondere dieren. Volledig tot rust komen kan in Elaisa Wellness. Voor de waterratten, biedt Terhills Cablepark een aquapark met hindernisbaan, waterskiën en wakeboarden. Liever een namiddag shoppen? Op een boogscheut van Terhills Resort, biedt Maasmechelen Village meer dan 100 designer outlet shops. De cultuurfanaten zullen hun gading vinden in het ontdekken van steden zoals Hasselt, Maastricht of zelfs Aken.

Duurzaamheid

De cottages zijn gemaakt van duurzame materialen en ongeveer de helft van de energie van het resort wordt opgewekt door een drijvend zonnepark op de Terhills-site. De daken van de Country Club en Aqua Garden worden volledig groen en zorgen zo voor extra isolatie. Bij de bouw is samengewerkt met lokale aannemers en toeleveranciers. Tom Vanham, CEO LRM: “Terhills Resort, goed voor een investering van meer dan 100 miljoen euro, is een orgelpunt in een lang herbestemmingstraject van deze voormalige mijnsite. Het is de grootste investering in de geschiedenis van LRM. Van meet af aan lag de lat hoog, hebben we niet-evidente keuzes gemaakt en investeerden we fors in draagvlakcreatie bij alle betrokken stakeholders. Dit maakte de ontwikkeling van dit resort erg complex. Zo trokken we resoluut de kaart van duurzaamheid, wat zich vertaalt in houtskeletwoningen, investeringen in een drijvend zonnepanelenpark, zonnepanelen op het land en belangrijke investeringen in de verrijking van de biodiversiteit op deze site. De Terhills-site is één van de meest duurzame transformaties van het land. Op deze voormalige industriële mijnsite werd immers 219 hectare volledig gesaneerd: 100 ha werd teruggegeven aan de natuur, 119 ha blijft beschikbaar voor recreatieve en toeristische ontwikkelingen. Het is binnen dit kader dat het Terhills Resort wordt gerealiseerd.”

Investeringen en werkgelegenheid

Terhills Resort zal zo’n 200 mensen tewerkstellen. De bouw van het resort heeft ook aan de economische opleving van de regio bijgedragen. Vele van de meer dan 80 bedrijven die bij het bouwproces betrokken waren, zijn afkomstig uit de regio.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Het Terhills Resort met al haar faciliteiten zal niet alleen extra jobs creëren, maar ook een economische hefboom zijn. De hele regio zal de vruchten kunnen plukken van het toerisme. Met de belangrijkste investering sinds haar oprichting verricht LRM hier opnieuw nuttig en waardevol werk, zeker nu de coronacrisis hard uithaalt. Zo verhoogden we in 2020 het kapitaal van LRM met 100 miljoen euro. Met deze extra middelen kon LRM beloftevolle startups, scale‐ups en gevestigde bedrijven uit de regio ondersteunen in hun verdere groei. Daarnaast kan LRM participeren in innovatieve spinoffs samen met de UHasselt en andere onderzoeks‐ en kennisinstellingen, en kan er ook geïnvesteerd worden in toeristische ontwikkeling van de voormalige mijngebieden, zoals hier mooi geïllustreerd wordt met Terhills.”

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: ‘De herbestemming van de voormalige mijnsites is de core business van LRM. Het getuigt van veel durf en creativiteit, maar ook van goed ondernemerschap om een verwaarloosde mijnsite zo te transformeren in een moderne, duurzame toeristische trekpleister. Niet alleen werd bijna de helft van de gesaneerde site herbestemd als natuurgebied, ook in het vakantiepark zelf staat duurzaamheid en ecologie centraal. Het project surft zo mee op de herontdekking van de eigen streek en van de natuur in het algemeen, waar corona bij veel Vlamingen voor gezorgd heeft. Terhills speelt daar perfect op in, zeker met het enige nationale park dat ons land rijk is – de Hoge Kempen – in jullie achtertuin.’

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken & titelvoerend burgmeester Dilsen-Stokkem, Lydia Peeters: “Afgelopen twintig jaar hebben we met het stadsbestuur ingezet om een klimaat te creëren voor stadsontwikkeling met ruimte voor toerisme, economie en ondernemerschap. De realisatie van dit prachtig, duurzaam project is hier een mooi resultaat van. Ook vanuit mijn beleidsdomein investeer ik in de nodige fietsinfrastructuur in de omgeving. Daarnaast ben ik trots dat op deze site een belangrijk proefproject start rond de mobiliteit van de toekomst met autonome shuttles.”

Vlaams minister van Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir: “Als mijnwerkersdochter vind ik het fantastisch dat deze industriële site een nieuwe toekomst heeft gekregen en uitgegroeid is tot een van de prachtigste plaatsen van West-Europa. Waar ooit afgezakt werd naar de ondergrond voor steenkool, staat nu een state-of-the-art vakantiepark dat grotendeels functioneert op groene energie, omringd door een groene, soortenrijke natuuroase. Samen met de toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen zet het Terhills Resort Limburg op de kaart als unieke vakantiebestemming”

Gedeputeerde van Toerisme en Erfgoed en voorzitter van Toerisme Limburg Igor Philtjens: “Terhills Resort past perfect in de Limburgse toeristische ontwikkelingsstrategie. Door een sterk partnerschap tussen provincie, gemeenten, Toerisme Limburg, toeristische ondernemers en vele andere stakeholders is de Limburgse vrijetijdseconomie uitgegroeid tot een echt economisch speerpunt. Meer dan 10% van de Limburgse werkgelegenheid wordt in de sector gecreëerd. Dat deze investering nieuwe jobs creëert in het Maasland heeft een grote meerwaarde omdat deze regio nog steeds een zekere achterstand heeft inzake ondernemerschap en werkgelegenheid. Terhills Resort is bovendien een perfecte opstap om het ruime toeristisch aanbod in onze provincie te verkennen. Het resort krijgt zo een onthaalfunctie voor Vlaamse en vooral de Nederlandse en Duitse gasten die we met de bestemmingspromotie van Toerisme Limburg trachten te bereiken.”

Burgemeester Dilsen-Stokkem, Sofie Vandeweerd: “De realisatie van Terhills Resort is voor Dilsen-Stokkem een absolute mijlpaal inzake toerisme, recreatie en economie. Het dossier gaat immers terug tot in de jaren 80 van vorige eeuw. De site onderging intussen een geweldige transformatie en is nu niet alleen een prachtige aantrekkingspool voor wie wil genieten van rust en natuur, maar tegelijkertijd ook de motor van de verdere toeristische ontwikkeling in het hele Maasland. “

