Terugkeer normale boekingspatroon?

Deel dit artikel

Keert het normale boekingspatroon, zoals we dat kennen uit de periode voor de coronacrisis weer terug? Travelpro is nieuwsgierig naar de stemming hierover onder reisprofessionals.

Op het besloten Facebook-kanaal Travelpro’s Only kan worden gestemd op de stelling ‘Verwachten jullie dat het normale boekingspatroon, zoals we dat kennen van voor de coronacrisis, weer terugkeert?’ Wie wil reageren op de stelling kan een mail sturen naar redactie@travelpro.nl. Reacties worden mogelijk meegenomen in de komende uitgave van Travelpro.

Author Arjen Lutgendorff