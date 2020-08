Terugval in boekingen van -42% in de maand juli

De boekingscijfers over de maand juli 2020 laten een terugval in boekingen zien van -42% ten opzichte van juli 2019. Gelet op de terugval in juni (-41%) is er absoluut geen sprake van een ontwikkeling in de goede richting. Kijkend naar de bestemmingen boekt de klant nog steeds vooral Europese bestemmingen en dan vooral de landen dichtbij Nederland.

​Wederom werd in meer dan negen van de tien keer (91%) een EU bestemming gekozen. Let wel: het gaat hier om een uitvraag onder duizenden Nederlanders naar gemaakte boekingen. Dit kan ook om andere redenen dan vakantie zijn.

Bestemmingen

Ook in juli boekte de klant vooral dichtbij. België scoorde in juli (+16%) zelfs beter dan vorig jaar. Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk registreerden ‘slechts’ een terugval van 5-13%. Veel groter is de terugval in bestemmingen iets verder. Spanje (-66%) en Turkije (-72%) waren samen met Kroatië (-66%) en UK/Ierland (-68%) de grootste negatieve uitschieters. Noorwegen deed het met -15% nog redelijk, maar we wijzen er op dat er sprake is van kleine aantallen in de steekproef. Dit geldt ook zeker voor de ICA-bestemmingen. Van -58% tot -79%. NB: het gaat hier om gemaakte boekingen (b.v. voor 2021); niet om gemaakte reizen.

