Testen voor vakantie vanaf 1 oktober niet meer gratis

Reizigers kunnen nog tot 1 oktober gratis laten testen voor vakantie via testenvoorjereis.nl, daarna kunnen zij terecht bij een zelfgekozen testlocatie voor PCR-testen of antigeen(snel)testen. Deze kosten moeten zelf worden betaald, dat laat Rijksoverheid weten.

In eerste instantie zou het gratis testen voor vakantie mogelijk zijn van 1 juli tot 31 augustus, maar dat werd met een maand verlengd. Op 31 augustus had nog niet iedereen de kans had gehad om zich volledig te laten vaccineren, maar een vaccinatie of een negatieve test wel door veel landen als voorwaarde werd gesteld om binnen te komen.

“Kiest u vanaf 1 oktober zelf een testlocatie voor uw sneltest of PCR-test? Dan krijgt u de testuitslag via een e-mail of op papier. Vraag bij het maken van een afspraak of u de uitslag kunt laten zien met CoronaCheck (internationale QR-code). Ook kunt u zich vanaf 1 oktober voor uw reis laten testen via een een testaanbieder van de Stichting Open Nederland (Testenvoortoegang.org). U kunt de testuitslag tijdens uw reis laten zien met CoronaCheck. Kies in de app voor de internationale code. Ook de uitslag van een PCR-test bij de GGD kunt u laten zien met CoronaCheck. Kies in de app voor de internationale code. U kunt zich alleen laten testen bij de GGD als u klachten heeft. De GGD garandeert niet dat u de uitslag op tijd heeft”, aldus Rijksoverheid.

