Thailand nodigt je uit voor een roadshow

Deel dit artikel

Met het wegvallen van het testbeleid sinds 1 mei, wordt afreizen naar het populaire Thailand nog aantrekkelijker. Het perfecte moment dus om deze maand op herontdekkingsreis te gaan naar de Aziatische bestemming. De natuur die zich hersteld heeft, culturele hoogtepunten die je nu in alle rust kunt bezoeken en een uitstekende infrastructuur met toegankelijke prijzen; Thailand staat klaar om iedereen weer met open armen te mogen ontvangen. Meld je aan voor de Thailand Roadshow op 23 mei en dompel jezelf even helemaal onder in het land van de glimlach.

Om de komende periode goed te beginnen, reizen er een aantal lokale partners vanuit Thailand naar Amsterdam om op 23 mei in gesprek te gaan met de Nederlandse reisbranche en samen te kijken naar de mogelijkheden en te sparren over de toekomst. Graag nodigen we jou uit om dit bijzondere event bij te wonen.

Wanneer?

23 mei van 16.00 uur tot +/- 21.00 uur

Waar?

DoubleTree by Hilton

Oosterdoksstraat 4, 1011 DK Amsterdam

Wat?

Informatieve Thailand presentatie

Waardevolle gesprekken met Thaise partners

Heerlijk walking dinner geïnspireerd door de Thaise keuken

Het aantal plaatsen is beperkt, wacht dus niet te lang om je te registreren. Ben je een fan van de bestemming of wil je er graag meer over weten?

Meld je dan direct aan!

Nadat je registratie is voltooid, ontvang je binnen enkele dagen een bevestigingsmail met daarin extra informatie over de Thailand Roadshow. Mochten er in de tussentijd vragen zijn, neem dan gerust contact op via thailand@usp.nl.

Author Sharon Evers