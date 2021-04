Thalys: Reizigers kiezen straks bewust voor de trein

In 2020 behaalde Thalys 70% minder omzet ten opzichte van het jaar 2019. Ondanks de onzekere periode is het bedrijf positief over de ontwikkeling van duurzame treinreizen in de toekomst.



De ongekende gezondheidscrisis heeft een directe impact op Thalys. Zij zag haar omzet met 70% dalen, een vermindering van € 385 miljoen ten opzichte van 2019. De plotselinge omzetdaling werd gedeeltelijk gecompenseerd door twee maatregelen, ingesteld vanaf maart 2020. Hierdoor kon in totaal bijna 150 miljoen euro worden bespaard: De dienstregeling werd aangepast aan de vraag met een vermindering van 60% ten opzichte van 2019. Hierdoor kon Thalys 106 mijoen euro besparen. En Thalys voerde een bezuinigingsplan uit met als resultaat een kostenreductie van € 42 miljoen. De EBITDA sloot af op -78,5 miljoen euro en het netto jaarresultaat op -137,7 miljoen euro.

Externe financiering

Ondanks dit verlies behield het bedrijf wel een positieve cashflow op 31 december 2020, maar zal naar verwachting in april 2021 in de rode cijfers terecht komen. Daarom zal Thalys voor het eerst in haar geschiedenis een beroep moeten doen op externe financiering: “De pandemie die we doormaken is de meest ernstige crisis in onze geschiedenis. Al meer dan een jaar eisen reisbeperkingen een zware tol van reizigers en uiteraard mensen in ons bedrijf. Ook in 2021 lijden we nog verlies en moeten we een beroep doen op externe financiering”, legt Bertrand Gosselin, CEO van Thalys, uit.

Thalys kijkt vooruit

Ondanks een moeilijk jaar en een onzekere start van 2021, kijkt Gosselin met vertrouwen naar de toekomst: “We blijven overtuigd van het aanzienlijke groei- en ontwikkelingspotentieel van het internationale hogesnelheidsspoorvervoer in Europa. Het jaar 2021 is uitgeroepen tot het ‘Europese jaar van het spoor’. Dit bewijst dat de trein een mooie toekomst voor zich heeft en wordt gezien als een betrouwbaar en milieuvriendelijk vervoermiddel. ​Het bedrijf zet in op herstel, ook al vervoerde Thalys in 2020 maar 2,5 miljoen passagiers, 70% minder dan in 2019. “De uitbreiding van onze dienstregeling is voorbereid en we zijn klaar om onze frequentie te verhogen en meer reizigers te verwelkomen zodra de gezondheidssituatie het toelaat”, vervolgt Gosselin. “In 2021 viert Thalys haar 25ste verjaardag. Een belangrijk jubileum dat door ons gezien wordt als een nieuwe start. De pandemie heeft de manier waarop we reizen beïnvloed en de trend van duurzamer reizen en bestemmingen dichter bij huis alleen maar versneld. We geloven dat reizen van stadscentrum naar stadscentrum, de zeer lage impact van onze activiteit op het milieu en onze erkende kwaliteit van dienstverlening bijdragen aan overwegingen van reizigers om bewust voor de trein te kiezen.”

