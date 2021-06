The Travel Club en The Travel Company bundelen krachten

De aandeelhouder van Travel Company Direct heeft recentelijk ook de aandelen overgenomen van voormalig eigenaar Jeannie Vincent, The Travel Club. Per 1 juli gaan The Travel Club uit Culemborg en The Travel Company uit Almere hun krachten bundelen. De gezamenlijke directie over beide bedrijven, die zelfstandig blijven bestaan, zal gevoerd gaan worden door Martine de Knoop (The Travel Club) en Don Kaspers (ex D-rt groep). Zij hebben zich tot doel gesteld om samen met de 400 aangesloten zelfstandige reisadviseurs het marktleiderschap verder uit te bouwen en daarbij niet alleen de grootste maar ook de beste ZRA/retail service organisatie van Nederland te zijn!

Momenteel zijn er meer dan 400 Zelfstandig Reisagenten ZRA’s (waaronder ook Business ZRA’s)en 20 reisbureaus actief binnen deze combinatie. ZRA’s hebben een ruime keuze in formules en zowel nieuwe als bestaande reisbureaus kunnen aansluiting zoeken onder eigen naam binnen de ZRB formule van The Travel Club of onder de franchise naam The Travel Company. Het is de ambitie ook eigen winkels te vestigen, zodat de markt terug kan vallen op een onafhankelijke distributiepartner. Daarmee zullen bestaande ZRA’s tevens de mogelijkheid krijgen om reizen te verkopen in deze toekomstige winkels van The Travel Company. Hiervoor zoeken we dan ook nieuwe mensen en interessante winkellocaties. Natuurlijk hopen we onder andere voor oud D-reizen medewerkers, die graag in de reiswereld werkzaam willen blijven, of verder willen als zelfstandig ondernemer onder een van de vele concepten welkom te mogen heten!

Don Kaspers: Er ligt een enorme mooie uitdaging voor Martine en mij om deze prachtige bedrijven voort te mogen zetten. Het fundament is zogezegd gelegd. Wij kunnen met onze ervaring en inzet verder bouwen aan dit nieuwe reisbedrijf. De aandeelhouder, heeft de ambitie uitgesproken jaarlijks organisch en via overnames door te willen groeien.

Martine de Knoop: Door de combinatie met de in huis ontwikkelde, succesvolle e-commerce en marketing tools ontstaat er een gezonde kruisbestuiving, waarbij de vraag naar service en advies naadloos door de winkels en de ZRA’s kan worden ingezet middels leads die worden doorgespeeld. Met deze ontwikkelingen kunnen we onze bestaande en toekomstige franchisers nog beter bedienen.

Na 14 jaar verlaat Bert Thijssen de The Travel Company op 1 juli aanstaande zal hij een groot deel van zijn werkzaamheden in de maand juni overdragen aan Annemiek Dieduksman (ZRA Manager). Bert Thijssen: “Ruim voor de overname van The Travel Club heb ik de aandeelhouder geïnformeerd over mijn vertrek. Ik heb fantastische mooie jaren bij The Travel Company gehad en ben trots op wat we daar als team weggezet hebben, maar ik bespeur bij mezelf dat ik toe ben aan een andere uitdaging. Deze heb ik gevonden bij een andere reisonderneming. Ik zeg de branche dus nog geen vaarwel”. Thijssen kan de naam van deze reisonderneming nog niet noemen, maar verwacht dat het nieuws in de laatste week van juni gedeeld zal worden.

Na 23 jaar werkervaring in franchise in de reisbranche stopt Jeannie Vincent samen met partner Wicher Muijsson. “The Travel Club is een prachtig bedrijf met fantastische mensen. Ik ben blij dat ik, samen met het team, veel ondernemers de kans heb kunnen geven om het mooie vak van reisadviseur succesvol uit te oefenen als ZRA, Business ZRA of ZRB. Maar het is tijd om de bakens te verzetten. We nemen eerst een paar maanden sabbatical. Dan zien we wel wat er op ons pad komt.”

