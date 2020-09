The Travel Company Direct nieuwe aandeelhouder DTA

The Travel Company Direct B.V. treedt per 1 november 2020 toe als nieuwe aandeelhouder bij de Dutch Travel Alliance B.V. (DTA).

Erik van der Waard (voorzitter DTA) laat weten trots en blij te zijn. “Iedereen weet dat het voor onafhankelijke reisbedrijven van deze omvang die zich nog niet gecommitteerd hebben aan een inkooporganisatie niet gemakkelijk is om een geheel zelfstandige koers te blijven varen, laat staan het lef hebben om over te stappen naar een andere samenwerking. Juist in deze tijden is het belangrijk om samen te ondernemen en de synergie met gelijkgestemden partijen te zoeken. Wij kennen Bert Thijssen(managing director The Travel Company Direct) al een tijd als gepassioneerd en bij de branche betrokken reisondernemer, maar hadden nog geen goed beeld van de activiteiten van The Travel Company.”

Van der Waard: “Samen met Jan Nijenhuis (lid-Raad van Commissarissen DTA) kwam ik in een zeer plezierig gesprek met Thijsen tijdens een wintersportstudiereis afgelopen winter in Gerlos. Uit de plezierige gesprekken bleek een uitstekende klik te zitten tussen de opvattingen van beide partijen. Naar aanleiding daarvan hebben we zeer uitgebreid met elkaar gesproken over alle ins en outs van een DTA-aandeelhouderschap met deze uitkomst als resultaat. Dit zijn de aandeelhouders waar we als Raad van Commissarissen van de DTA naar op zoek zijn. Wij zien The Travel Company dan ook als een prima aanvulling op onze aandeelhouders binnen de B.V. De toetreding tot DTA zal voor The Travel Company resulteren in overall betere deals met alle partner-leveranciers van DTA. En anderzijds maken zij de positie van DTA sterker en gezonder. Een win-winsituatie en de Raad van Commissarissen is dan ook verheugd dat The Travel Company overtuigd is dat ze bij ons op hun plaats zijn. Wij kijken met vertrouwen en erg veel plezier uit naar een samenwerking.”

Als aandeelhouder treedt The Travel Company Direct BV uit Almere toe; de samenwerking is derhalve niet van toepassing op de overige reiskantoren van The Travel Company. De 35 aangesloten zelfstandige reisagenten worden ondersteund vanuit Almere en gaan dus vanaf 1 november 2020 verder onder de inkoopinitiatieven van DTA.

