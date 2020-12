The Travel Company Leusden stapt over naar de TravelXL Groep

Met ingang van 1 december stapt reisbureau The Travel Company Leusden als TravelXS partner( White-label versie) over naar de TravelXL Groep. Het reisbureau dat al sinds 1989 vakanties en zakenreizen boekt, heeft zich de laatste jaren met name gespecialiseerd in verre reizen.

“De keuze op de TravelXL Groep is gevallen omdat zij voor ons een totaalpakket bieden. Niet alleen met het assortiment van Nederlandse, Duitse en Belgische leveranciers, maar tevens met de vele DMC contacten in de verre bestemmingen”, aldus Michael Verdouw (directeur/eigenaar). “Wij zijn bijzonder blij met deze toetreding van nog een kwaliteit reisbureau tot onze groep. Juist ook in deze tijd”, aldus Ronald Raadsheer van TravelXL.

