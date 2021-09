Ticketverkoop Manchester United verzevenvoudigd dankzij Ronaldo

Deel dit artikel











Met zijn transfer naar Manchester United maakte Cristiano Ronaldo eind augustus de tongen los. In zowel het zoekvolume als de ticketverkoop was het ‘Ronaldo-effect’ direct merkbaar: binnen een etmaal verzevenvoudigde zowel het zoekvolume als de ticketverkoop naar de wedstrijden van Manchester United.

“Op vrijdagavond hebben we direct met een projectteam op kantoor gezeten om online het ‘Ronaldo-effect’ te managen”, vertelt Roy Wouters, e-commerce manager van P1 Travel. “En dat was maar goed ook, want de website kon het verkeer nauwelijks aan.” P1 Travel, officiële wederverkoper van Manchester United, noteerde binnen 24 uur een toename van het organisch verkeer van 700% in het verkeer naar de pagina’s met tickets voor Manchester United. “We hebben zelfs even onze advertenties in Google uit moeten zetten om er zorg voor te dragen dat onze website in de lucht bleef.”

De populairste wedstrijden zijn de thuiswedstrijden tegen Newcastle op 11 september 2021 en Villarreal op 29 september 2021. Veel fans hopen dan natuurlijk de rentree van Ronaldo met eigen ogen te zien.

Ticketverkoop volgt trend

De ticketverkoop voor de voetbalwedstrijden volgt de trend van het zoekvolume: P1 Travel zag in dezelfde 24 uur een verzevenvoudiging van de omzet. De reisorganisatie opereert momenteel in vier landen en concludeert dat 70% van deze verkopen door Britten zijn gedaan. Hiervoor is een logische verklaring. Voor veel reizigers uit het buitenland gelden er momenteel lokale reisrestricties bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk. Voor Britten geldt deze regel uiteraard niet, waardoor het bezoeken van een voetbalwedstrijd voor deze groep fans momenteel toegankelijker is. De meeste orders zijn dan ook ticket-only en betreffen reisgezelschap van twee tot drie mensen. “Inmiddels is de piek geweest en is zowel het verkeer als het aantal boekingen stabiel, maar dat niveau ligt wel vele malen hoger dan voor de transfer van Ronaldo. Na een zware periode door coronatijd is dit echt een groot lichtpuntje die we nodig hebben en die laten zien dat de fans echt snakken naar live events.” Wouters verwacht dat de hogere, stabiele lijn van boekingen voorlopig zal doorzetten. “Al hangt dat natuurlijk ook af van het succes van de club in de Champions League en Premier League.”

Author Sharon Evers

