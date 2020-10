Tijdelijk geen aanbetaling bij Live To Travel

Uit onderzoek van Live To Travel blijkt dat reizigers hun trip voor 2021 wel willen plannen, maar geen zin hebben om daar nu al geld voor op tafel te leggen. Daarom heeft Live To Travel besloten dat er vanaf heden geen aanbetaling voldaan hoeft te worden voor nieuwe boekingen die vóór 31 december 2020 gemaakt worden met vertrek in 2021 of 2022.

Pas 6 weken voor vertrek neemt de touroperator contact op met de reisagent om de betaling te voldoen. De reissom kan gelijk gebleven zijn, maar ook iets hoger of lager liggen dan het oorspronkelijk voorgestelde bedrag door mogelijke wijziging in vluchtprijzen, luchthaventaksen, lokale taksen en wisselkoers. Indien het bedrag hoger is of indien reizen naar de bestemming nog steeds afgeraden worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft de klant het recht om gratis te annuleren.

“Wil de klant liever toch zekerheid hebben dat de reissom niet hoger wordt, biedt Live To Travel de mogelijkheid om wel de reguliere een aanbetaling te doen. In dat geval heeft de klant de zekerheid dat de totaalprijs niet meer kan wijzigen. Om klanten alvast te inspireren voor hun volgende reis is de nieuwe Afrika brochure voor 2021 alvast online te bekijken op www.livetotravel.nl“, laat de reisorganisatie weten.

