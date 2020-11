Tips voor klantenbinding tijdens de coronacrisis

Advertorial – De toerisme-sector heeft enorm te lijden onder corona: verschillende beperkingen in Nederland en wereldwijde reiswaarschuwingen hebben de verkoop doen instorten. Een verbetering wordt niet verwacht in de komende weken, veel hoteliers, touroperators en reisbureaus vechten voor hun bestaan. Hoe komen de getroffen bedrijven deze crisis te boven? Het is belangrijk dat hotelexploitanten en Co. hun marketingstrategie aanpassen en investeren in hun economische toekomst.

1. Denk vandaag aan morgen: reclame loont zich voor toekomstige boekingen!

Veel bedrijven snijden in hun reclamebudgetten als de verkoop daalt. Met het oog op de dalende inkomsten willen ze zo snel mogelijk geld besparen. Marketinguitgaven zijn hiervoor geschikt, kostenbesparingen kunnen snel worden doorgevoerd. Maar deze bezuinigingen blijken meestal fout. In tijden van crisis is het belangrijker dan ooit om bestaande en potentiële nieuwe klanten aan te spreken. Door coronabeperkingen bereiken hoteliers en andere dienstverleners in de toeristische sector niet meteen het oude omzetniveau, maar ze genereren wel in relevante mate vroege boekingen en aanbetalingen met professionele marketing. Bovendien zal de corona-crisis op een gegeven moment eindigen en zal het toerisme weer normaal worden: klanten zullen zich bedrijven herinneren die in de maanden daarvoor marketing hebben gedaan. Dit is een groot pluspunt in de strijd om boekingen!

2. In contact blijven met klanten op alle marketingkanalen

Homepage, social media, e-mailnieuwsbrief: slimme dienstverleners in de reisbranche vullen tijdens de Corona-crisis alle bestaande marketingkanalen met content. Het zou verkeerd zijn om alleen het slechte nieuws over Corona en de huidige beperkingen te verspreiden. In plaats daarvan is het raadzaam dat bedrijven zich uitgebreid en positief presenteren. Het hotel is momenteel gesloten vanwege Corona en de exploitant gebruikt deze periode voor een renovatie? Dan moet hij zijn klanten erover informeren en foto’s van de pas gerenoveerde hotelkamers delen op bijvoorbeeld Facebook. Voor veel gebruikers kan dit een reden zijn om een accommodatie te boeken voor een latere datum.

3. De marketing aan te passen aan de huidige situatie en verstandig om te gaan met de crisis

Corona verandert de algemene voorwaarden in de toeristische sector. Het is duidelijk dat de huidige ontwikkelingen ook invloed hebben op de marketing. In het beste geval beschouwen bedrijven corona in hun externe presentatie op een manier die hun imago bevordert. Concreet betekent dit dat hoteliers met teksten en foto’s op indrukwekkende wijze moeten laten zien hoe strikt zij zich aan de hygiënevoorschriften houden. Verwijzingen naar alle uitgevoerde hygiënemaatregelen en foto’s van de ontbijtzaal met voldoende ruimte tussen de tafels tonen potentiële gasten dat het hotel de gevaren van Corona serieus neemt. Hoteliers brengen zo een gevoel van veiligheid over.

4. Gratis extra’s beter dan kortingen: zo onderscheiden bedrijven zich van de concurrentie

Tal van dienstverleners in de reisbranche reageren conventioneel op de daling van het aantal gasten: Ze verlagen de prijzen. Dit instrument heeft echter twee nadelen. Ten eerste vallen bedrijven met kortingen nauwelijks op in de algemene prijzenoorlog. Ten tweede leiden deze kortingen tot een aanzienlijke verlaging van de winstmarges. Innovatieve hoteliers en touroperators lokken klanten met extra’s. Een gratis diner, een gratis fles mousserende wijn, massage inbegrepen: Deze en andere aanbiedingen maken indruk, het zijn unique selling points.

5. Bestaande klanten te behouden: deze opties zijn beschikbaar

In de Corona-crisis heeft het behoud van bestaande klanten een hoge prioriteit. Veel vaste gasten tonen een bijzondere loyaliteit, hoteliers moeten hen hiervoor expliciet bedanken en deze klantenbinding met verschillende maatregelen nog verder versterken. Mogelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld:

– exclusieve aanbiedingen voor vaste klanten zoals kamerupgrades voor toekomstige boekingen

– permanente kortingen voor trouwe klanten

– Gerichte aanpak met direct mailing voor premium klanten

Deze benaderingen worden over het algemeen aanbevolen, in de toeristische sector zijn vaste klanten waardevol. Wie tot nu toe weinig heeft geïnvesteerd in klantenbinding kan de Corona-crisis gebruiken als een kans om te veranderen. Een optie is om klantenkaarten te laten produceren en per post te laten versturen naar alle vaste klanten.



6. Het aanpakken van nieuwe doelgroepen

De meeste Nederlandse hoteliers genereren een groot deel van hun omzet met buitenlandse klanten. In de nasleep van de Corona-crisis is het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten echter ingestort. Zo zijn Duitse vakantiegangers uit risicogebieden nu onderworpen aan quarantaineverplichtingen en heeft Duitsland een reiswaarschuwing voor Nederland heeft afgegeven. De getroffen bedrijven compenseren deze verliezen momenteel vooral met binnenlandse gasten, dus ze zouden meer Duitse en andere buitenlandse klanten moeten overtuigen om te boeken voor een volgend seizoen.

7. Royale annuleringsregelingen als concurrentievoordeel

Eén ding heeft de corona-pandemie laten zien… De ontwikkeling is dynamisch, de beperkingen per land kunnen op elk moment veranderen. Om begrijpelijke redenen vrezen klanten dat ze niet kunnen profiteren van vroege boekingen en een deel van hun geld verliezen. Dienstverleners in de toeristische sector kunnen deze angst proberen weg te nemen met eventuele annuleringsmogelijkheden: op deze wijze krijgt de klant meer zekerheid.

