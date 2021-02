Tiqets: vanuit huis de wereld over voor Valentijnsdag

Nu er door de coronacrisis geen stedentrips voor Valentijnsdag gemaakt kunnen worden, en ook de restaurants gesloten zijn, komt Tiqets met een alternatief. Het online ticketplatform neemt reisprofessionals virtueel mee de wereld rond bij de start van het Valentijns-weekend.

Op vrijdagavond 12 februari wordt een (gratis) livestream getoond, waarbij diverse populaire (en romantische) bestemmingen worden bezocht. Zo kunnen zij het uitzicht op de skyline van New York bewonderen vanuit het One World Observatory, een gondeltocht in Venetië maken tijdens een zonsondergang of het kasteel in het Spaanse Púbol bekijken om over de liefdesgeschiedenis van Salvador Dalí te leren.

‘Natuurlijk is het dan extra leuk om bij je favoriete bezorgrestaurant een romantisch diner te bestellen of een Voyago-biertje uit de koelkast te halen’, zegt een woordvoerder van Tiqets, een Nederlands platform voor toegangstickets overal ter wereld.

Klik hier voor het aanbod en registratie. (Foto Shutterstock).

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.