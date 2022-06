Tirso Tromp: “Trots op groeiend aantal bezoekers vanuit Nederland”

Deel dit artikel

Het herstel van het toerisme op Aruba zet gestaag door. Verhoudingsgewijs noteert Nederland van alle markten in januari tot en met mei 2022 de grootste groei van het aantal bezoekers ten opzichte van 2019. Het gaat om respectievelijk 98% ten opzichte van januari 2019, 117% ten opzichte van februari 2019, 119% in zowel maart als april ten opzichte van diezelfde maanden in 2019 en 109% in mei ten opzichte van mei 2019.

In 2022 zijn tot nu toe 21,034 Nederlanders op het One happy island geweest. In januari tot en met mei 2019 zijn 18,780 landgenoten naar Aruba gereisd. Dat houdt in dat er, year to date, in 2022 een groei is van 12% in vergelijking met 2019. Ook België noteert een groei ten opzichte van 2019. In totaal zijn tot nu toe 1,066 Belgen op Aruba geweest. Dat is een groei van 6% ten opzichte van 2019.

Trots

“Wij zijn trots om wederom vanuit Nederland en nu ook vanuit België verhoudingsgewijs de grootste groei te noteren qua bezoekersaantallen. Deze trend is vorig jaar zomer al ingezet, maar het feit dat wij nog steeds gestaag groeien terwijl steeds meer plekken in de wereld open zijn en reizigers dus weer bijna net zoveel keuze hebben als voor de pandemie, geeft ons een enorme boost. Wij zijn ook dankbaar voor de niet aflatende steun die wij van onze partners zoals de touroperators, luchtvaartmaatschappijen en de reisvakpers krijgen”, aldus Tirso Tromp, Area Director Europe, Aruba Tourism Authority.

Campagne

Vanaf mei 2022 is de Aruba Tourism Authority (A.T.A.) met een gloednieuwe campagne gestart genaamd ‘The Aruba Effect.’ Waar in voorgaande campagnes Arubanen en hun favoriete plekken centraal staan, ligt de focus nu op hoe vakantiegangers het eiland ervaren en vooral hoe het hun gemoed lang nadat de vakantie voorbij is nog positief beïnvloed. Aan de hand van een videoserie krijgt de kijker verschillende scenario’s voorgeschoteld. Van de soloreiziger in kleurrijk San Nicolas tot gezinnen en vrienden die van Aruba’s bekroonde stranden genieten of samen een zeiltocht maken. De campagne is via paid- en organic social ads en posts, evenals banners & video ads in de markt gezet.

Author Dylan Cinjee