Toerisme Malta wordt gefaseerd opgestart

De minister van toerisme, Julia Farrugia Portelli, heeft bekendgemaakt dat Malta het toerisme in verschillende fasen weer opstart. Daarbij wordt begonnen met het binnenlandse toerisme tussen Malta en Gozo. Voor deze eerste fase is aangekondigd dat de restaurants, buitenzwembaden en accommodaties, waaronder zowel hotels als appartementen, vanaf 22 mei de deuren weer mogen openen.

De volgende stap is het opstarten van het internationale toerisme. De internationale luchthaven op Malta is momenteel alleen geopend voor eventuele repratriering en vrachtverkeer en vooralsnog gesloten voor inkomende vluchten. Echter zijn de voorbereidingen volop bezig om de luchthaven, zodra dit mogelijk is, weer te openen voor toeristische vluchten. De heropening van reiscorridors is afhankelijk van de epidemiologische toestand in het land van vertrek. Momenteel zijn er gesprekken met Luxemburg, Servië, Noorwegen, Slowakije, Oostenrijk, Tsjechië, Letland, Litouwen en Israël. De overheid van Malta heeft verschillende protocollen opgesteld waaraan de aanbieders van restaurants, openluchtzwembaden en accomodaties aan moeten voldoen bij opening.

E-traning voor de reisbranche

Paralel aan de opening van het toerisme heeft de Malta Tourism Authority onlangs bekendgemaakt dat het € 5 miljoen uittrekt voor uitgebreide online e-learning cursussen om het personeel dat in Malta in de toeristische branche werkzaam is, voor te bereiden op de post Covid-fase. De investering, in samenwerking met de Malta Tourism Authority, biedt duizenden werknemers in de toeristische sector een opleidingsplatform op het hoogste niveau. Een openbare oproep trok meer dan 36 bedrijven, waaronder de Universiteit van Malta, ITS en internationale instanties zoals Forbes, UNESCO en een aantal internationale universiteiten en opleidingscentra.

