“Toerisme staat even niet bovenaan de prioriteitenlijst van de Zuid-Afrikaanse overheid”

“Momenteel heeft iedereen het zwaar tijdens deze crisis. Nog nooit eerder hebben we zoiets ervaren en al helemaal niet op deze schaal. Zowel reisorganisaties als de bestemmingen hebben het zwaar. Toerisme is namelijk voor veel bestemmingen een belangrijke bron van inkomsten en in een land als Zuid-Afrika is het enorm belangrijk voor de werkgelegenheid”, zo laat Marco Jong (Trade Relations Manager South African Tourism) weten aan TravelPro.

Momenteel zit Zuid-Afrika nog in een lockdown en worden alle internationale vluchten niet toegelaten, met uitzondering van de georganiseerde repatriëringsvluchten. De lockdown in Zuid-Afrika bestaat uit vijf levels. Jonk: “Begin vorige week zijn ze van level 5 naar 4 gegaan, wat betekent dat inwoners weer naar buiten mogen om te sporten (zoals hardlopen en wandelen) en om andere essentiële taken uit te voeren. Het toerisme staat momenteel even niet bovenaan de prioriteitenlijst van de Zuid-Afrikaanse overheid, omdat het eerst de crisis volledig onder controle wil hebben. Dit is volkomen begrijpelijk aangezien er rond de grote steden vele townships te vinden zijn. Een virus als COVID-19 kan daar snel om zich heen grijpen en dat is het laatste wat je wilt. Doordat de Zuid-Afrikaanse overheid snel en adequaat heeft ingegrepen is dit vooralsnog voorkomen.”

Bij de focus op het binnenlandse toerisme zal in de eerste fase worden gefocust op toeristische attracties die als dagje weg bezocht kunnen worden. Later in deze fase zal er binnenlands weer overnacht kunnen worden en ook binnenlands gevlogen kunnen worden. Bij het openen van het regionale verkeer wordt er in de eerste fase gefocust op vervoer via land (self-drive) en later ook vliegreizen. In de laatste fase, waarbij internationale carriers weer besluiten om long-haul te gaan vliegen, is het land weer klaar om de toeristen op een veilig manier te verwelkomen.

