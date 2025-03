De toeristenbelasting in Catalonië wordt binnenkort aanzienlijk verhoogd. Volgens Spaanse media wordt het basisbedrag van de toeristentaks verdubbeld. In Barcelona kan de toeristentaks daardoor mogelijk oplopen tot € 15 per persoon per nacht.

Bovenop de verhoging door Catalonië mogen gemeenten een extra toeslag hanteren. In Barcelona werd deze gemeentelijke opslag afgelopen herfst al verhoogd tot vier euro per nacht. Als zowel de gemeentelijke als regionale verhoging doorgaan, kan een toerist in de Catalaanse hoofdstad straks tot 15 euro per persoon per nacht betalen.

De Catalaanse partij ERC pleit bovendien voor een verdubbeling van het gemeentelijke deel en wil de opbrengsten gebruiken om negatieve effecten van toerisme te compenseren. Voor een gezin dat drie nachten in Barcelona verblijft, kan het prijskaartje oplopen tot 100 euro extra. Naast Spaanse media wordt het nieuws ook internationaal opgepakt, waaronder door nieuwszender CNN.