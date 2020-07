Toerkoop sluit zich aan bij The Travel Club

Toerkoop en The Travel Club hebben de intentie uitgesproken dat de leden van Toerkoop zich zullen gaan aansluiten bij de reisbureau formule van The Travel Club.

“Krachten bundelen en streven naar efficiency is op dit moment belangrijk voor onze leden om de toekomst vol vertrouwen in te gaan. Wij zijn van mening en ervan overtuigd dat onze leden dit zullen gaan vinden bij The Travel Club”, aldus Jeroen van Sprang van Toerkoop.

“The Travel Club ziet zichzelf al geruime tijd niet meer als ZRA-keten, maar als reisbedrijf. Als reisbedrijf faciliteren wij graag de ZRA, maar ook het stenen reisbureau (ZRB),” aldus Jeannie Vincent en Martine de Knoop. “Met het team op het hoofdkantoor zorgen wij dat onze franchisenemers optimaal kunnen werken en gebruik kunnen maken van onze diensten zoals inkoopkracht, IATA, trainingen, workshops, studiereizen, software, app, 24/7 contactcenter, accountmanagement, etc. maar wel met behoud van hun eigen unieke identiteit. Er is dus geen associatie met de ZRA-formule The Travel Club/YourTravel/United Travel/HolidayPlanners.”

“De verkoop komt inmiddels ook weer op gang. De ondernemers die aansluiten, hebben lagere kosten dankzij de besparingen die hiermee worden gerealiseerd. Op de specifieke behoefte van de aan te sluiten reisbureaus binnen The Travel Club, zal gericht worden ingesprongen”, aldus Thecla Amoureus, die verantwoordelijk is voor de franchise formules binnen de keten.

Toerkoop is op 24 oktober 1968 opgericht en heeft twee jaar geleden haar 50-jarig bestaan gevierd. In haar bestaan heeft Toerkoop altijd goed mee bewogen met de markt, laat de organisatie weten. Ook nu dienen er stappen genomen te worden om de continuïteit te waarborgen. In de afgelopen periode is daarbij het voeren van de naam Toerkoop losgelaten. Op dit moment heeft Toerkoop 14 leden met 16 reisbureaus.

