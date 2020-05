“Toon begrip voor consumenten en laat ze geen nummertje zijn”

Vakanties kunnen door het bekende en gevreesde coronavirus noodgedwongen niet doorgaan, reizen worden omgeboekt en er worden op grote schaal vouchers uitgeleverd. Veel consumenten zien door de bomen het bos niet meer. “Aan ons de taak om vragen duidelijk en eerlijk te beantwoorden”, zegt Laura Vlaanderen (Communicatiespecialist bij dé VakantieDiscounter)

De consumentenvraag: ‘Kan mijn vakantie doorgaan?’ staat met stip op één, een goede tweede of wellicht gedeelde eerste gaat over de SGR-voucher. Laura geeft onder meer de klantenservice de tools om de juiste antwoorden te geven; een van de tools is de uitgebreide onlineservice-omgeving. “Er zijn enorm veel vragen. Mensen zijn bang dat ze hun geld kwijt zijn en zijn ongeduldig, snappen vaak niet waarom het even duurt voor ze de voucher binnenkrijgen. Maar we krijgen ook inhoudelijke vragen over de voucher. Wij vinden dat alle vragen zo snel mogelijk moeten worden afgedekt. Er moet consistente informatie worden gegeven aan onze klanten die zo duidelijk, laagdrempelig, eerlijk en transparant mogelijk is. Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat ze een nummertje zijn. Natuurlijk worden de antwoorden door onze webcare wel gepersonaliseerd. Als een consument vertelt dat hij zijn baan is kwijtgeraakt, dan moet het antwoord daar wel op aansluiten. We kunnen klanten niet in alles wat er speelt meenemen, maar kunnen wel uitleggen waarom voor iets is gekozen.”

“We behandelen alle klanten gelijk”

“We stellen de klant gerust”

Een voorbeeld is de SGR-voucher. “Het SGR-verhaal wordt verteld, maar ook waarom de voucher bij ons moet worden ingeleverd en dat de reis vervolgens wordt ondergebracht bij bijvoorbeeld TUI, de touroperator waar de reis eerder was geboekt. Consumenten begrijpen niet altijd dat de voucher dan niet bij een andere touroperator kan worden ingeleverd.” Een duidelijke uitleg lijkt wonderen te verrichten. Maar zodra er nieuws is, staat de telefoon roodgloeiend en wordt de site ontzettend goed bezocht. “Zoals van de week, toen de Europese Commissie haar aanbevelingen deed over de SGR- en luchtvaartvoucher. Dat leverde veel ophef op. Consumenten vangen flarden op en weten het dan niet meer. En terecht. Ik maak dan direct een passend en duidelijk antwoord op de vele vragen, zodat onze mensen dit aan de consumenten kunnen overbrengen. We vertellen ook dat we begrijpen dat het allemaal verwarrend is en dat mensen wellicht een ander antwoord zouden willen krijgen, maar we kunnen het niet mooier maken dan het is. We houden ook in de gaten hoe een antwoord valt bij mensen. Is het duidelijk of moet het nog uitgebreid of aangepast worden? Nogmaals, de antwoorden worden wel gepersonaliseerd. Maar we nemen de klant hier wel in mee, stellen ze gerust, laten weten waarom de SGR er is. Het gros begrijpt het dan. Het is niet zo dat iedereen die een voucher krijgt, ook geld terugvraagt. Alleen de mensen die de voucher wel graag aannemen, hoor je niet. Dat moeten we wel eens beseffen. En als ze moeite hebben met de voucher, is dat soms ook logisch vanuit hun situatie gezien.” Natuurlijk snapt Laura dat klanten zeggen dat het voor hen overmacht is, maar dat is het ook voor de reisorganisaties. “We behandelen alle klanten gelijk, kunnen niet beslissen wie het geld harder nodig heeft dan de ander. Daarnaast kunnen we het administratief ook niet afhandelen als we allemaal uitzonderingen gaan maken.”

Het hele interview lees je hieronder.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.