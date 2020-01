Topic Travel-oprichter stapt in Bohemian Birds Group

Topic Travel-oprichter Onno Bodlaender treedt als investeerder en Board Member toe tot Bohemian Birds Group, de bucket list specialist met een focus op het aanbieden van maatwerkreizen voor grote groepen.

De missie van het bedrijf is om 100.000 mensen te helpen met het afvinken van hun bucket list. Bohemian Birds Group is marktleider in het segment van lustrumreizen en tevens een snel groeiende speler in de MICE industrie met klanten zoals NautaDutilh, Berenschot en USG Professional. Eerder dit jaar haalde het bedrijf een half miljoen groeigeld op bij investeerders met een achtergrond bij Booking.com en McKinsey.

De tour operator uit Amsterdam opereert wereldwijd met een focus op Azië, Europa en Latijns Amerika. Het bedrijf biedt maatwerkreizen op een schaalbare manier aan en verdubbelde de afgelopen vijf jaar steeds in omzet. Michiel Stoffels (CEO): “Het is onze ambitie om uit te groeien tot marktleider in studenten- en incentivereizen in de Benelux en daarmee tot de top-reisorganisaties van Nederland te behoren.”

In 2020 wil Bohemian Birds Group zevenduizend reizigers bedienen en voor circa 10 miljoen euro aan reizen verkopen. Onno Bodlaender (Board Member): “Tijdens het ANVR-congres in Portugal liep ik de Birds tegen het lijf en ik ben gecharmeerd van hun enthousiasme en verfrissende marketing & sales aanpak. Ik voel erg veel energie bij deze club en ik kijk er naar uit om ook weer in de reisbranche te gaan ondernemen.”

Onno Bodlaender was eigenaar-directeur van vakantiehuizenspecialist Topic Travel, opgericht in 1990 en in 2015 door hem en zijn broer verkocht aan Belvilla. Onno is betrokken bij meerdere ondernemingen en tevens Voorzitter van Stichting Reis met je Hart, een stichting die zich inzet voor mensen die door gebrek aan financiële middelen al langere tijd niet van een vakantie hebben kunnen genieten, maar die dit van harte gegund wordt door anderen uit hun omgeving.

