Topman Boeing legt functie neer

Dennis Muilenburg (topman bij Boeing) vertrekt bij het bedrijf, nadat Boeing een rampjaar had door de problemen met de 737 MAX. David L. Calhoun (bestuursvoorzitter) vervangt Muilenburg vanaf 13 januari, tot die tijd staat financieel directeur Greg Smith aan het roer.

Calhoun: “Ik geloof sterk in de toekomst van Boeing en de 737 MAX. Ik ben vereerd om dit geweldige bedrijf en de 150.000 toegewijde medewerkers te leiden die hard werken om de toekomst van de luchtvaart te creëren.”

Boeing moest onlangs de productie van de 737 MAX stilleggen, vanwege fouten in de software. De Amerikaanse toezichthouder FAA is er nog niet van overtuigd dat alle gebreken zijn hersteld, hierdoor is het onduidelijk wanneer er weer mag worden gevlogen met dit type vliegtuig. Naar schattig is Boeing ongeveer twee miljard dollar kwijt per maand. “Onder de nieuwe leiding van zal Boeing werken met een hernieuwde inzet voor volledige transparantie, met inbegrip van effectieve en proactieve communicatie met de FAA, andere wereldwijde toezichthouders en haar klanten”, aldus het bedrijf.

De problemen werden bekend, nadat begin dit jaar 346 mensen omkwamen tijdens een crash door onduidelijkheid met het besturingssysteem van de 737 MAX.

