Tourism Plastic Pledge schaalt op naar wereldwijd initiatief

De World Tourism Organization (UNWTO) lanceert samen met de United Nations Environment Programme en de Ellen MacArthur Foundation het Global Tourism Plastics Initiative. Het initiatief heeft als doel wereldwijd plastic afval op vakantiebestemmingen te reduceren en is de internationale opvolger van de International Tourism Plastic Pledge.

De International Tourism Plastic Pledge is inmiddels ondertekend door 180 bedrijven en organisaties uit de toerismesector. Onder leiding van de UNWTO schaalt het initiatief nu op en formuleren deelnemers concrete doelen. MVO Nederland richt zich op de Nederlandse toerismebedrijven die zijn aangesloten om doelstellingen te realiseren.

Onder de ondertekenaars van de International Tourism Plastic Pledge zijn onder meer TUI Group, ANVR, Landal GreenParks, Hostelling International, Fox Verre Reizen en Better Places. Zij beloofden hiermee om zich in te zetten voor het verminderen van plastic afval op vakantiebestemmingen.

“Geweldig om te zien hoe dit Nederlandse initiatief uit de reissector nu internationaal gaat doorbreken. De ANVR blijft MVO Nederland uiteraard ondersteunen om er een succesvol wereldwijd toerisme initiatief van te maken”, zo reageert Frank Oostdam (directeur ANVR) op het nieuws.

Ondertussen werd er vanuit de UNWTO gewerkt aan het Global Tourism Plastics Initiative, met daarin concrete doelen en een roadmap naar de toekomst. MVO Nederland bekleedt een positie in de advisory committee en deelde haar Plastic Plegde-netwerk met de UNWTO. Een groot deel van de ondertekenaars van de Tourism Plastic Pledge toont interesse om deel te nemen aan dit initiatief en werkt mee aan het concretiseren van vervolgstappen en concrete doelen.

Saskia Pepping, initiatiefnemer van de International Tourism Plastic Pledge bij MVO Nederland: “We zijn er trots op dat deze beweging van toerismebedrijven in Nederland is gestart en nu overgaat naar dit internationale initiatief. De komende jaren zorgen we ervoor dat Nederland haar leidende rol behoudt. Het is goed om te zien dat de eerste projecten zich al ontvouwen op bestemmingen van de Nederlandse toerismebedrijven.”

MVO Nederland ondersteunt Nederlandse toerismebedrijven die zich willen inzetten voor het verminderen van plastic afval op bestemmingen door het delen van kennis, matchmaking met duurzame bedrijven en het gezamenlijk opzetten van projecten. In het toerismenetwerk van MVO Nederland pakken deelnemers naast plastic afval ook andere duurzame uitdagingen aan in de sector.

