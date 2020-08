Transavia: alleen omboekmogelijkheid bij code oranje

Afgelopen week heeft de ANVR met Transavia overleg gevoerd. Daar is onder andere de vertraging in terugbetalingen en het vliegen op oranje bestemmingen besproken.

“Vanuit de ANVR is geconstateerd dat er vertragingen zijn in de terugbetaling van gelden aan touroperators. Hierbij moet goed onderscheid gemaakt worden in de diverse soorten boekingen:

Boekingen via Partnerportal: alle vouchers zijn verzonden.

Bijkopen via Partnerportal en API: daarvan zijn de vouchers verzonden.

Allotments: Terugbetaling van ancillaries zou medio juli plaats vinden, maar wordt nu (eind) september.

Groepen: aanbetalingen kunnen worden doorgezet naar nieuwe boeking of je kunt een refund aanvragen.

API: Deposit is aangevuld. Over onttrekking neemt Transavia contact op met betreffende partijen.

API sepa: staat klaar om uitgekeerd te worden. Eind aug opgelost. Idem API creditcard.

Uitzonderingen op de queue worden handmatig opgepakt, eind september (B2B en B2C pnr’s) moet dit opgelost zijn. Volgens Transavia heeft 95% van de passagiers of partners de mogelijkheid tot restitutie of een voucher inmiddels ontvangen. Indien de terugbetaling bij jou niet conform dit schema is, laat het Transavia weten en zet luchtvaart@anvr.nl in de cc”, aldus de ANVR.

Vliegen op oranje bestemmingen

De ANVR heeft een dringende oproep gedaan op Transavia om coulance te betrachten op het moment dat bestemmingen naar oranje gaan. Recent kwamen de bestemmingen Kroatie en Barcelona bij. ANVR: “Transavia stelt dat ze een vervoersplicht heeft en voldoet hieraan. Zij kunnen niet zo maar in capaciteit terug. Transavia geeft de mogelijkheid tot omboeken (zonder wijzigingskosten) voor alle vluchten met vertrek tot en met 30 september, maar geld-terug is geen optie voor Transavia.”

Bereikbaarheid

“Door de ANVR is de afgelopen maand bij Transavia er op aangedrongen de bereikbaarheid te verbeteren. In de afgelopen weken heeft Transavia sterk opgeschaald met een extra service centre naast de huidige twee centre. Dit service center beantwoord alleen vragen waar geen systemen voor nodig zijn. Website info wordt meer actueel. Qua content wordt er gewerkt om informatie actueel te houden op de website. Per saldo is de wachttijd nu terug gebracht naar (afgelope week ) 12 minuten.”

