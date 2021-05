Transavia: boekingen stegen fors gisteravond

“Heel veel passagiers verlangen naar een vakantie. Dat zien we ook terug in de boekingen, die stegen fors gisteravond”, aldus Marcel de Nooijer (CEO Transavia). “Transavia is blij dat er weer perspectief wordt geboden en we teruggaan naar de kleurcoderingen per regio. Op die manier wordt op vakantie gaan weer mogelijk.”

“Hoewel er nog wel stappen genomen moeten gaan worden voor eenduidig Europees beleid. Zodat voor passagiers duidelijk is welke restricties en beperkingen er gelden per regio”, zegt de Nooijer. Transavia vliegt ook op een aantal bestemmingen binnen de gebieden die op 15 mei mogelijk een ‘code geel’ krijgen zoals Lissabon, Porto, Faro en Mallorca, Ibiza, Kos, Rhodos, Samos, Mykonos, Santorini en IJsland. Transavia zal de komende weken de frequentie en het aantal bestemmingen per regio opvoeren. Vanaf juni komen daar veel meer bestemmingen bij in met name Zuid-Europa.

“We hebben de afgelopen maanden minimaal gevlogen en bouwen ons netwerk nu gestaag verder uit. Vorige week is het laatste vliegtuig ‘uitgepakt’, dat betekent dat onze hele vloot nu weer inzetbaar is en onze crew en de medewerkers op de luchthavens er klaar voor zijn. We kijken er enorm naar uit om nu van de 30% die we nu vliegen ten opzichte van een ‘normaal’ jaar, verder te bouwen naar een netwerk van 80% deze zomer”, aldus De Nooijer.

Boekingen nemen fors toe

“We zien dat het aantal boekingen toeneemt met een grote stijging gisteravond en houden er rekening mee dat meer mensen dan normaal later boeken. Wij spelen hierop in met ons netwerk. Als bepaalde bestemmingen extreem populair zijn en er meer vraag is dan anders, dan kijken we of het mogelijk is om meer capaciteit toe te voegen op zulke bestemmingen.” Ook ziet Transavia veel belangstelling voor het Flex product om boekingen twee dagen voor vertrek nog aan te kunnen passen. “Het is belangrijk dat wij en ook onze passagiers flexibel zijn in deze tijd.”

Veilig en verantwoord vliegen

De aandacht voor veilig en verantwoord vliegen blijft onverminderd. Dat begint bij de informatie vooraf, het vertrek vanaf de luchthaven en de maatregelen aan boord. Die zullen blijven gelden deze zomer. Denk daarbij aan de mondkapjes aan boord, het zoveel mogelijk houden van 1,5 meter afstand waar mogelijk én de extra hygiënemaatregelen aan boord. Daarnaast is er natuurlijk de verantwoordelijkheid van passagiers zelf hierin. Marcel de Nooijer: “Ik ben ervan overtuigd dat je ook met het in acht nemen van de maatregelen tijdens de reis en ook ter plaatse een heerlijke vakantie kunt hebben. Wel pleiten wij ervoor dat met het vaccinatiepaspoort er restricties kunnen worden afgeschaald. Dat bekent dat we ervan uitgaan dat je met een vaccinatie niet meer hoeft te testen, en je zonder vaccinatie met een negatieve coronatest ook kunt reizen. Het belangrijkste is en blijft het gedrag van ons allemaal.”

