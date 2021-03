Transavia en Sunweb onderzoeken coronavrije reiscorridor naar Kreta

Sunweb Group en Transavia hebben hun samenwerking versterkt door een contract af te sluiten voor een fors aantal stoelen voor Sunweb-vakantiereizen de komende zomerperiode. Daarnaast werken zij aan een plan voor het opzetten van een coronavrije reiscorridor van Schiphol naar Kreta. De ontwikkelingen rond de vaccins en ook de grote behoefte van Nederlanders om weer op vakantie te gaan zodra dat kan, geven beide partijen het vertrouwen dat er deze zomer weer gereisd zal worden.

De coronavrije reiscorridor, naar in eerste instantie Kreta, bestaat uit een pakketreis van Sunweb waarbij met Transavia wordt gevlogen. Het gaat om een vakantie waarbij de vakantiegangers meerdere keren worden getest op het virus. Ook is het de bedoeling dat de reizigers vooral op hun eigen resort verblijven waar vanzelfsprekend veel aandacht is voor afstand en hygiëne. De gesprekken met de overheid en partners over de coronavrije reiscorridor zijn in volle gang.

Vertrouwen

Beide bedrijven hebben vertrouwen dat ze hun klanten dit zomerseizoen weer mooie vakanties mogen bezorgen en symboliseren dit vertrouwen door een vlieger op te laten. Naast de inkoop van een fors aantal stoelen per jaar, is het succes van de samenwerking vooral te danken aan het totaalproduct dat beide bedrijven gezamenlijk kunnen aanbieden. Juist in deze tijd geloven de partijen dat positiviteit en perspectief nodig is na een lange periode waarin weinig mogelijk was en het reizen vaak in een negatief daglicht kwam te staan vanwege corona. Een coronavrije corridor is de eerste stap in die richting.

Samenwerking

Mattijs ten Brink (CEO van Sunweb Group): “Juist in een markt die volop in beweging is, zijn wij er trots op dat onze samenwerking met Transavia, die al meer dan 20 jaar succesvol is, Nederlandse vakantiegangers de gelegenheid biedt om binnen heel Europa mooie bestemmingen te ontdekken. Wij vinden namelijk dat iedereen een fijne vakantie verdient, want het is belangrijk om op te laden, tot rust te komen en het dagelijkse leven even on hold te zetten.”

Positieve draai

Marcel de Nooijer (CEO Transavia): “Onze partners zijn belangrijk voor ons, samen kunnen we een positieve draai geven aan deze ingrijpende periode. Voor ons staat deze vlieger symbool voor het weer gaan vliegen straks, bovendien reikt die vlieger hoger met meer tegenwind. We zijn dan ook blij dat Sunweb Group op deze manier haar vertrouwen uitspreekt in zowel het herstel van de reissector als in onze luchtvaartmaatschappij. Wij zien dat er een enorme reishonger is. Passagiers kunnen niet wachten om weer mooie bestemmingen te ontdekken en samen met hun familie of vrienden vooruit te kijken. Dit blijkt ook uit onderzoek dat wij onlangs deden. Na het elkaar weer kunnen omhelzen, staat reizen hoog op de verlanglijst. Veilig reizen is hierbij als vanzelfsprekend een belangrijke voorwaarde, hieraan besteden we daarom ook veel aandacht.”

Veilig reizen

In de hele sector heeft veilig reizen de hoogste prioriteit en beide partijen kijken samen hoe de veiligheid rondom reizen, en daarmee de mogelijkheden, verder kunnen worden vergroot. Denk daarbij aan het intensiever testen en ook het blijven doen van de oproep aan de overheid om uniforme Europese regelgeving. Dat voorkomt onduidelijkheden voor passagiers en voorkomt dat men via andere landen gaat reizen. Daarbij is volgens Transavia en Sunweb Group niemand gebaat, de reiziger niet en ook de Nederlandse reissector niet.

