Transavia’s Heel de Reisbranche bakt: de winnaar is…

Transavia organiseerde afgelopen november de kerstactie Heel de Reisbranche Bakt. En met succes! Er kwamen tientallen inzendingen met de mooiste baksels binnen. Dinsdag 26 november was de finale voor de zes beste bakkers.

Zes bakkers met hun introducees, een kritische jury en heel veel ingrediënten: dat was de situatie in de Amstelveense kookstudio The Pantry. De finalisten kregen de opdracht om hun inzending na te maken en er nog een schepje bovenop te doen. Met als resultaat de meest prachtige en smaakvolle koekjes (en zelfs een red velvet cake!). De jury onder leiding van Transavia’s hoofd Partner Sales Charles Verstegen koos aan het einde van de dag een onbetwiste winnaar: Desiree Peters en haar zoon Job van Voigt Travel.

Desiree en Job bakten traditionele ‘pepparkakor’, Scandinavische kerstkoekjes. Lekker, maar je mag ze niet zomaar opeten! Desiree legt uit: “Leg een koekje in je handpalm, doe een wens en breek het koekje met je duim. Breekt hij in drie stukken? Dan komt je wens uit! En als je meer stukken overhoudt, mag je het koekje gewoon opeten!”

Transavia bedankt alle deelnemers en in het bijzonder de finalisten. Yvonne Kieskamp (Airtrade), Claudia van Haard (Fox), Jorian de Rooij (Sunweb), Desiree Peters (Voigt Travel), Laila Koper (Zonvaart), Marjolein van Leeuwen (TUI) en Jessica Bos (Polyplan): bedankt voor jullie prachtige (en heerlijke) baksels en gezelligheid.

Bekijk hier de foto’s.

© 2019, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.