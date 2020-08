“Transavia Holidays concurrent voor de retail”

“Mijn eerste reactie op de lancering van Transavia Holidays? Daar waren ze al. Het is een concurrent erbij voor de retail. Ze grossieren in het ene falen na het andere, maar als we wat voor elkaar kunnen betekenen dan sta ik daar zeker voor open”, aldus Erik van der Waard (eigenaar van Internoord TravelGroup).

“Het is een vrij specifieke tak waar ze geen kaas van hebben gegeten, ik vraag mij af hoe ze het met de dienstverlening willen doen. Hoe Transavia de afgelopen tijd met de retail, leveranciers en klanten omgaat, is belabberd. Alleen al in de communicatie en als je dan op dit tijdstip dit gaat bedenken…”, zo laat Van der Waard aan TravelPro weten.

Volgens de Leeuwarder heeft de retail er een concurrent bij. “We zijn ook concurrenten kwijtgeraakt, denk bijvoorbeeld alleen al aan Thomas Cook, dus ook Transavia zal een manier moeten bedenken om stoeltjes te verkopen. In dat kader schrok ik er niet van, maar we zijn er wel alert op. We nemen het zeker serieus, omdat het lastige is dat airlines dingen gaan bedenken om de consument rechtstreeks via allerlei kanalen te laten boeken. Je moet telefoonnummers en e-mailadressen inleveren, je ziet het bij meerdere touroperators ook. Ik vraag mij in sommige gevallen af of het wettelijk gezien wel op de juiste manier gaat.”

“Je ziet de ontwikkelingen bij een aantal partijen met een eigen lijndienst waardoor Transavia niet meer de macht kan uitstoten wat ze jaren wel hebben kunnen doen. Dan kan je je tactiek aanpassen en er makkelijker mee omgaan of kijken of je het zelf voor elkaar krijgt. De module van Airtrade is een goede wat dat betreft.”

Van der Waard haalt in het gesprek nog aan dat ook Zoover destijds zelf pakketten is gaan verkopen, maar dat hij nooit te horen krijgt van zijn klanten dat zij bij hem weggaan omdat ze nu via Zoover boeken. “Hoe het met Transavia gaat uitpakken, is nog even afwachten denk ik.” Van der Waard laat weten dat hij niet is ingelicht door Transavia, maar dat hij dat ook niet meteen van de airline had verwacht. “Misschien dat Airtrade ons had kunnen inlichten tijdens een Toerbusiness vergadering, maar Airtrade is ook een zakelijke instantie en moet z’n eigen broek ophouden.”

“Ik schrik er niet van, ben er niet boos over en wens ze succes. Misschien kunnen we wat voor elkaar beteken. Als retailers zijn we op zoek naar compensatie van al onze verliezen. Als Transavia iets voor ons wil beteken, dan sta ik daar zeker wel voor open.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.