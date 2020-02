Transavia laat passagiers betalen voor gegarandeerde handbage

Transavia is van plan vanaf maandag 30 maart 2020 het beleid voor handbagage aan te passen. Volgens de airline is er een wens bij passagiers om tegen betaling, gegarandeerd handbagage mee te kunnen nemen aan boord. Daarnaast mag de passagier ook een accessoire meenemen naast de rugzak of rolkoffer. Passagiers die gegarandeerde handbagage aankopen, krijgen aan de gate de mogelijkheid om als eerste aan boord te gaan zodat hun handbagage ook past in het bagagevak boven hun stoel. Handbagage kan ook nog steeds gratis mee, maar dan hebben passagiers niet de garantie dat er plek is aan boord. In de bagagevakken is slechts plaats voor zo’n 70 rolkoffers. Zo kan het voorkomen dat de handbagage alsnog (gratis) in het ruim wordt vervoerd.

Deze betaaloptie is gekozen na onderzoek onder passagiers van Transavia in Nederland en Frankrijk. Hieruit bleek dat passagiers graag zekerheid willen over hun handbagage en ook een bedrag willen betalen voor het gegarandeerd meenemen van de rolkoffer of rugzak aan boord. Voor Transavia was dat aanleiding om het beleid voor handbagage aan te passen en in de bagagevakken ruimte te reserveren voor deze ‘betaalde’ handbagage. De prijs per enkele reis varieert tussen 5 en 15 euro. Passagiers die handbagage aankopen worden aan de gate de mogelijkheid geboden als eerste in te stappen aan boord. Passagiers worden niet verplicht hier gebruik van te maken. Ook passagiers die zich laat melden bij de Gate met gegarandeerde handbagage kunnen deze meenemen aan boord maar zij krijgen geen garantie dat de handbagage past in het bagagevak boven hun stoel.

Irritatie

Het gebeurt regelmatig dat niet alle handbagage in de cabine past. Ook ziet Transavia dat passagiers toch vaak meer handbagage meenemen dan is toegestaan. “Dit leidt soms tot vertragingen bij vertrek en zorgt ook voor irritatie omdat het voor een aantal mensen belangrijk is de handbagage bij zich te houden”, zegt Marije Teerling (verantwoordelijk voor de klantrelaties met passagiers bij Transavia). “Op deze manier kan iedereen nog steeds gratis de handbagage meenemen, maar voorkomen we vertragingen en onduidelijkheden bij het aan boord gaan.” Daarnaast besteden we meer aandacht aan de regels voor handbagage bij het boeken van een reis. “We leggen in het boekingsproces duidelijk uit wat de regels zijn en zullen hier ook strikt op handhaven. Juist om ervoor te zorgen dat het reizen voor iedereen nog plezieriger verloopt.”

Accessoire

Een andere verandering in het bagagebeleid is dat vanaf april alle passagiers een accessoire mee mogen nemen. Dit betekent dat alle passagiers één stuk handbagage zoals een rolkoffer (55x35x25 centimeter) én een accessoire zoals een kleine handtas of laptoptas (van 40x30x20 centimeter) meenemen aan boord. Samen mag de handbagage 10 kilo wegen. Het accessoire is daarmee altijd gegarandeerd mee aan boord. Het handbagage item kan mee aan boord indien de gegarandeerde optie is gekocht óf als er genoeg ruimte is. “Met de toevoeging van een accessoire wordt het hopelijk makkelijker als je rolkoffer of rugzak mee moet in het ruim. Daarmee houden onze passagiers namelijk hun waardevolle spullen bij zich aan boord in hun accessoire.”

