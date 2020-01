Transavia start eerder met vluchten vanaf Rotterdam

Transavia heeft besloten de vluchten naar Edinburgh en Bilbao eerder van start te laten gaan. Vorig jaar werd bekend dat de nieuwe bestemmingen

De eerste vlucht naar Edinburgh staat nu op 27 februari gepland: vanaf dat moment vlieg je twee keer per week naar deze Schotse stad. Vanaf april 2020 wordt dit vier keer per week.

De vluchten naar Bilbao starten iets later: de eerste vlucht naar Bilbao is vervroegd naar 2 maart. Vluchten naar Bilbao vertrekken vanaf dat moment drie keer per week.

Transavia voegt ook Perugia (Italië) toe aan het huidige netwerk. Die lijndienst wordt niet vervroegd. Bestemmingen die in het zomerseizoen van 2020 niet meer bereikbaar zullen zijn, zijn Lamezia Terme en Nice.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.