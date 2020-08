Transavia start met verkoop van pakketreizen

Transavia start vandaag met het aanbieden van pakketreizen. Met Transavia Holidays kunnen reizigers zelf een volledige vakantie samenstellen met een vlucht, accommodatie en optioneel een huurauto, transfer of activiteit. Op deze manier biedt Transavia naast alleen vliegtickets, nu ook pakketreizen aan.

Transavia merkt al enige tijd dat veel passagiers kiezen voor gemak en daarnaast geven veel passagiers aan juist nu in de Corona-crisis behoefte te hebben aan zekerheid waardoor Transavia voor deze doelgroep een passend product lanceert. Met Transavia Holidays is elke boeking gedekt met de garantie van de SGR. Zo zorgt Transavia ervoor dat deze groep Nederlanders ook in deze tijd met een vertrouwd gevoel op vakantie kan.

Vakantie samenstellen

Met Transavia Holidays kunnen vakantiegangers kiezen uit verschillende accommodaties, van kleinschalige hotels tot vakantiehuisjes en boetiekhotels. Het nieuwe platform biedt alleen accommodaties aan met de beste reviews van TripAdvisor. Zo kan iedereen naar eigen wens en budget zijn of haar favoriete vakantie zelf samenstellen en maakt Transavia vakantie vieren voor iedereen toegankelijk.

Bij de introductie van Transavia Holidays, is en blijft Transavia ook gericht op de samenwerking met haar partners om de reismarkt in Nederland te bedienen. Zodoende kan samen met de partners de consument een zo ruim mogelijk assortiment worden aangeboden.

Samenwerking Airtrade

Transavia Holidays wordt aangeboden in samenwerking met Airtrade. Dit betekent dat wanneer er een vakantie geboekt wordt bij Transavia Holidays, de reiziger een overeenkomst afsluit met Airtrade. Airtrade is als organisatie aangesloten bij de ANVR en SGR, wat een goede verzekerde reis garandeert.

Jeroen Martron, CEO Airtrade: “Wij zijn blij met deze samenwerking. Transavia is de tweede luchtvaartmaatschappij die gebruik gaat maken van onze technologie in combinatie met onze touroperator verantwoordelijkheid. Het bestaande partnership met Transavia wordt hiermee versterkt. Transavia Holidays heeft volgens ons grote potentie en wij hebben dan ook heel veel zin in deze mooie samenwerking.”

Marcel de Nooijer, CEO Transavia: “Wij willen graag onze dienstverlening aan onze passagiers continu blijven ontwikkelen en zien dit als een geschikte stap om als sterk reismerk een rol in deze dynamische en veranderende markt te spelen. Dit nieuwe product maakt ons reisaanbod compleet en hiermee spelen we nog meer in op de behoefte van onze passagiers. We hadden gepland om live te gaan rond 1 april, maar hebben de datum verschoven naar augustus. We merken dat de consument op zoek is naar vertrouwen, juist nu. We zijn met het opstarten van ons vluchtschema tegen flinke uitdagingen aangelopen waar onze partners en passagiers last van hebben gehad. Dat spijt ons en is voor het grootste deel gelukkig opgelost. We kunnen een groot deel van onze passagiers weer naar hun bestemming brengen. Van de passagiers die niet op reis konden gaan vanwege corona hebben we nu voor 95% van onze passagiers de mogelijkheid tot restitutie of een voucher geboden. En we werken ook hard door aan het verder verbeteren van onze service. Daarom besloten we dat dit een goed moment is om met Transavia Holidays van start te gaan. Wij hebben veel vertrouwen in de samenwerking met Airtrade waarbij technologie en reisbeleving samen komen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.