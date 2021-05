Transavia vanaf Schiphol naar Salzburg en Split

Vanaf deze zomer opent Transavia een nieuwe route Amsterdam- Salzburg. Een route die in de winter al veel wordt gevlogen, en nu ook in de zomer wordt opgestart. Daarnaast breidt Transavia de frequentie van een aantal bestemmingen uit zoals Ibiza, Thessaloniki, Faro en Heraklion (Kreta). Transavia start ook een nieuwe route van Amsterdam naar Split, een bestemming die al wordt aangeboden vanuit Rotterdam.

Op donderdag 8 juli vertrekt de eerste vlucht naar Salzburg en deze zal vanaf dat moment twee keer per week op donderdag en zondag uitgevoerd worden. De vluchten naar Salzburg zijn boekbaar tot en met 31 oktober. Vanaf medio december kan ook weer naar Salzburg worden gevlogen voor de wintervakantie vanaf de luchthavens in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. De eerste vlucht naar Split is op 6 juli en vertrekt op dinsdag, donderdag en zondag. Vluchten gaan in de verkoop tot en met 29 augustus.

Marcel de Nooijer (CEO Transavia): “Transavia staat klaar om haar netwerk steeds verder uit te breiden in Europa zodat vliegen naar steeds meer bestemmingen mogelijk is. Nu er steeds meer perspectief wordt geboden en we teruggaan naar de kleurcoderingen per regio is onze verwachting dat er de komende tijd meer regio’s naar code geel of groen gaan. Dat is een hoopvol vooruitzicht voor onze passagiers die erg uitkijken naar hun welverdiende vakantie.” Na de aankondiging van de regio’s die een code geel kregen, is de vraag naar tickets enorm gestegen. “De vraag is ongeveer verdriedubbeld ten opzichte van de weken daarvoor. Toch kan de vergelijking met een ‘normaal’ jaar nog niet gemaakt worden. We zetten nu in op het inzetten van 80% van de capaciteit deze zomer ten opzichte van 2019 en daarvan is nog voldoende beschikbaar.”

Eenduidig Europees beleid

“Ook blijven we benadrukken dat eenduidig Europees beleid belangrijk is. Voor alle reizigers geldt dat zij behoefte hebben aan duidelijke informatie vanuit de instanties, zodat zij weten wat exact nodig is om naar een bestemming te reizen”, zegt De Nooijer.

Behalve de forse toename van het aantal boekingen ziet Transavia veel belangstelling voor het Flex-product om boekingen twee dagen voor vertrek nog aan te kunnen passen. “Het is belangrijk dat wij en ook onze passagiers flexibel zijn in deze tijd. We gaan uit van een prachtige zomer en blijven ons inzetten voor een zo optimaal mogelijk netwerk zodat we onze passagiers naar een divers palet aan bestemmingen kunnen brengen.”

