Transavia Ventures investeert in Secret City Trails

Transavia Ventures, de investeringstak van Transavia, investeert in Secret City Trails. Dit zijn games waarmee je de leukste plekken in een stad ontdekt door het volgen van aanwijzingen en het oplossen van raadsels via een webapp op je mobiele telefoon. Secret City Trails is de vijfde onderneming waarin Transavia Ventures investeert. Naast een investering van € 200.000, biedt Transavia zelf Secret City Trails aan in de eigen Transavia Tips app, het mobiele inspiratieplatform voor Transavia passagiers.

“Secret City Trails biedt een nieuwe maar vooral heel leuke manier om een stad beter te leren kennen”, zegt Kristina Palovicova (CEO van Secret City Trails). Inmiddels zijn er al in meer dan 50 Europese steden Secret City Trails beschikbaar. Spelers kiezen via de website de gewenste stad en route en ontvangen dan een email met informatie over het beginpunt en een link naar de web app. Vanaf de start van de wandeltocht krijgt de speler allerlei aanwijzingen en raadsels via de webapp die opgelost moeten worden en die leiden naar de mooiste plekjes in de stad met interessante informatie over allerlei details. Je kunt spelen in teams van één tot vijf personen, of in grotere groepen verdeeld over teams. De games worden nu gespeeld door zowel toeristen als locals die hun eigen stad opnieuw willen ontdekken. De trails zijn ook geschikt voor studenten die tijdens een introductieweek de stad ontdekken, of actieve bedrijfsuitjes.

Lokale informatie

Het unieke van Secret City Trails is dat de wandeltochten gemaakt worden door lokale experts. Het platform biedt eenvoudige ondersteuning voor het ontwikkelen van het wandelspel. De lokale experts krijgen een vergoeding voor het maken van een secret city trail en voor elke keer dat het spel gekocht en gespeeld wordt. De lokale experts blijven daardoor het spel graag onderhouden en actualiseren. “Secret City Trails zijn superleuke games om te spelen. Zowel voor jong als oud en heel geschikt voor vriendengroepen of gezinnen. Het past daardoor perfect bij de ‘low cost, feel good’ filosofie van Transavia”, aldus Nico Gielen (investment lead bij Transavia Ventures). Met Transavia Tips wordt de reiziger geïnformeerd en geïnspireerd over allerlei nieuwe en interessante mogelijkheden tijdens een city trip. En Secret City Trails is daarin het perfecte voorbeeld van hoe leuk het kan zijn om met gebruik van nieuwe technologie en je mobiele telefoon een stad te gaan ontdekken.

