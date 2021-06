Transavia verhoogt capaciteit deze zomer

Transavia zet deze zomer aanzienlijk meer vluchten in. Waar tot nu toe ongeveer 45% van de totale capaciteit tov 2019 werd ingezet is dit vanaf eind juni 55%. Dat loopt op tot een totale capaciteit van 85% in de zomerperiode, ten opzichte van 2019.

Deze zomer daagt Transavia haar passagiers uit om zoveel mogelijk offline te zijn op hun vakantiebestemming en om de telefoon bewust minder te gebruiken.Een week lang wordt op al deze vluchten in de week van 21 juni een aantal speciale boxen uitgedeeld voor op vakantie. Hierin kunnen de telefoons worden opgeborgen om de verleiding van zoveel telefoongebruik tijdens de vakantie weg te nemen. Ook is er in deze periode extra personeel van de luchtvaartmaatschappij aanwezig op de luchthavens van Eindhoven, Rotterdam en Schiphol om aandacht te vragen voor het uitzetten of wegleggen van telefoons op vakantie.

Prikkels

Charles Verstegen, director commercial bij Transavia: “We hebben heel veel tijd samen op schermen doorgebracht de afgelopen periode. Met het oog op het ultieme vakantiegevoel vonden we het de hoogste tijd om onze passagiers uit te dagen om eens écht samen UIT te gaan. We zien een behoefte van een ontspannen vakantie met minder prikkels van buitenaf. Wij helpen onze passagiers graag met deze bewustwording en de waarde van het echt samen zijn. Iets dat goed past bij waar wij voor staan; het samen brengen van mensen. Zo wordt een vakantie helemaal ontspannen zonder teveel prikkels van buitenaf.”

Offline

Op de social mediakanalen van Transavia is actrice Pip Pellens vanaf aanstaande vrijdag te zien als host van een extreme offline challenge. In een korte serie volgt zij teams die met bekende influencers de uitdaging aangaan: zonder het comfort van een telefoon op een meerdaagse stedentrip. Van jezelf uitdrukken in een vreemde taal zonder digitale tools, tot navigeren met een papieren landkaart en hoe deel je iets met je vrienden? De ultieme uitdaging voor deze millennials, die het leven zonder mobieltje nooit hebben gekend!

