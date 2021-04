Transavia vliegt ook in winter naar Fez en komt met flexticket

Transavia voegt Fez in Marokko toe aan haar winterprogramma, introduceert het flexticket en daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf Brussel met Transavia te vliegen naar Innsbruck.

Vanaf vandaag is het mogelijk om tickets te boeken voor het najaar, de winter- en het voorjaar van 2021-2022. ”Met de livegang van onze wintervluchten breiden we ons vliegaanbod uit en bieden we onze partners en passagiers meer mogelijkheden aan om een nieuwe boeking te maken of hun vouchers in te zetten.”

Flexticket

Transavia heeft het flexticket geïntroduceerd. Met het bijkopen van het flexticket, kunnen passagiers ongeacht de kleurcode van de bestemming, de vlucht wijzigen naar een later moment op dezelfde bestemming. Het flexticket kost € 9 euro per persoon, per enkele reis. Passagiers betalen dan geen aparte wijzigingskosten maar alleen het eventuele verschil in ticketprijs. Wijzigen kan eenvoudig via ‘Mijn Transavia’.

Tickets voor de periode november 2021 t/m maart 2022 zijn vanaf vandaag boekbaar. De bestemmingen Dubai, Innsbruck en Salzburg zijn boekbaar t/m 21 april 2022.

