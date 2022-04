Transavia voegt Hurghada en Sharm el Sheikh toe aan winterprogramma

Deel dit artikel

Nieuw bij Transavia deze winter zijn de bestemmingen Hurghada en Sharm el Sheikh in Egypte. Vanaf Brussel wordt het netwerk komend winterseizoen naast Innsbruck uitgebreid met Alicante, Tenerife en Salzburg. Transavia vliegt komende winter vanuit Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Brussel. Vanuit Groningen worden chartervluchten uitgevoerd.

Marcel de Nooijer, directeur Transavia: “We zien dat Nederlanders weer veel behoefte hebben om te reizen. Dat zien we terug in de boekingen voor aankomend zomerseizoen. We verwachten dat er ook in het najaar en de winter van 2022/23 weer veel behoefte zal zijn om de winterzon op te zoeken, op wintersport te gaan en om familie te bezoeken. Daarom bieden we de nieuwe zomerbestemmingen, Riga, Bergamo-Milaan en Bilbao ook komende winter aan. De frequenties naar de Canarische eilanden en Faro worden verder uitgebreid en de bestemmingen Las Palmas en Tenerife worden weer vanuit Rotterdam aangeboden. Zo hebben we ook komende winter veel keuzes voor onze passagiers om een goede en mooie reis met ons te maken.”

Boeken met flexibiliteit

Voor boeken met meer flexibiliteit, heeft Transavia het flexticket geïntroduceerd. Met het bijkopen van het flexticket, kunnen passagiers hun vlucht wijzigen naar een later moment op dezelfde bestemming. Dit kan tot een jaar na de boeking. Het flexticket kost €10 per persoon, per enkele reis. Passagiers betalen dan geen aparte wijzigingskosten, maar alleen het eventuele verschil in ticketprijs. De reis is eenvoudig zelf te wijzigen tot 12 uur voor vertrek via ‘Mijn Transavia’.

Tickets voor de periode november 2022 t/m maart 2023 zijn vanaf 14 april 2022 boekbaar. De bestemmingen Dubai, Innsbruck en Salzburg zijn boekbaar tot en met 23 april 2023.

Author Sharon Evers