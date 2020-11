Travel Congress 2021 wordt digitaal event

Ondanks dat de Vakantiebeurs 2021 eenmalig is verplaatst naar april, zou het Travel Congress wel in januari in de Jaarbeurs worden gehouden. De organisatie heeft echter moeten besluiten om aanstaande editie van het congres digitaal aan te bieden.

De organisatie schat in dat fysiek samenkomen in januari nog niet mogelijk zal zijn en kiest ervoor om het Travel Congress digitaal te houden. In de week van 11 tot en met 14 januari zullen er dagelijks digitale themasessies worden aangeboden met aansluitend rondetafelsessies. Elkaar online ontmoeten gaat hierbij een grote rol spelen.

De registratie (gratis voor bezoekers) gaat 10 december live.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.