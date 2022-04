Travel Consultant luxe riviercruises gezocht

Deel dit artikel

Friendship Cruises, onderdeel van de Destin Travel Group, organiseert wereldwijde riviercruises aan boord van 4- en 5-sterren****** hotelschepen. We varen over ’s werelds meest majestueuze rivieren: van de Rijn, de Donau en de Rhône in Europa, tot aan de Mississippi in Amerika en de Mekong in Vietnam en Cambodja. Met meer dan 40 jaar ervaring noemen we onszelf met recht een specialist op het gebied van luxe wereldwijde riviercruises.

Vanwege de toenemende populariteit van riviercruises in het luxe segment en de daarmee gepaard gaande groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar een nieuwe collega: Travel Consultant.

De functie:

Verstrekken van (telefonisch of face to face) reisadvies aan klanten en het maken van reserveringen

Inkopen en samenstellen van riviercruises

Het onderhouden van (inter)nationale contacten

Organiseren van open dagen en het geven van rondleidingen op de schepen

Productie van reisbrochures

Websitebeheer

Schrijven en voorbereiden van de reisdocumentatie voor klanten en cruiseleaders

Aftersales

Je profiel:

Opleiding op MBO+ of HBO-niveau

Ervaring in de toeristische branche is een pré

Ervaring met boekingssystemen en websitebeheer is een pré

Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré

Beheersing van computerprogramma’s als Word, Outlook en Excel is een vereiste

Stressbestendigheid, dienstverlenende en flexibele instelling, accuratesse, helicopterview

Ons aanbod:

We bieden je een zeer afwisselende en tevens verantwoordelijke baan aan.

Het gaat om een functie voor 32-39 uur per week. Salaris en secundaire voorwaarden afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring maar minimaal 15% boven de CAO bij goed functioneren. Tevens kennen wij een succesafhankelijke bonusregeling. Verder is de CAO Reisbranche van toepassing. Op vrijdagmiddag mag een gezellige borrel met de collega’s niet ontbreken en een paar keer per jaar organiseren wij met de Destin Travel Group leuke activiteiten voor alle collega’s. Daarnaast ga je jaarlijks op studiereis om kennis te maken met onze luxe riviercruises zodat je het product, de schepen en vaargebieden kunt ontdekken!

Heb je interesse en voldoe je aan het gestelde profiel? Mail je sollicitatiebrief met CV en foto naar h.van.pelt@destintravel.nl t.a.v. Henriëtte van Pelt.

Over Destin Travel Group

Friendship Riviercruises maakt deel uit van de Destin Travel Group. Als luxe reisspecialistengroep zijn wij gespecialiseerd in unieke reisbelevenissen op het gebied van treinreizen, zeecruises, muziekreizen, aircruises en riviercruises. Luxe riviercruises lenen zich heel goed om te combineren met unieke producten van onze andere reisspecialisten waardoor je dus niet alleen betrokken bent bij het product riviercruises maar je wordt juist ook geprikkeld om verder te denken dan dat. Met alle specialisten onder 1 dak zorgen wij er voor dat onze klant altijd weer in staat is om een unieke reisbelevenis met ons te ervaren. Juist door deze kruisbestuiving krijg jij een kijkje in meerdere keukens, hoe leuk is dat?

Friendship Cruises – Destin

Veersedijk 95, 3341 LL, Hendrik Ido Ambacht

Tel: 088-13 07 300

friendship@destintravel.nl

www.destintravel.nl/riviercruises

Author Dylan Cinjee