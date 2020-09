Travel Counsellors groeit in aantal nieuwe franchisenemers

Vijftien Travel Counsellors hebben zich in de zomermaanden ingeschreven voor een van de introductietrainingen. Deze week is de aftrap van een nieuwe introductietraining, de tweede training van deze maand. Vier enthousiast deelnemers begonnen maandag aan de Travel Counsellors Travel Academy. Ook de trainingen in oktober en november zitten al zo goed als vol, dat laat de organisatie weten.

Paul de Roo (Partnership Relations bij Travel Counsellors), is nauw betrokken bij het werving en selectie proces: “Het is geweldig om te zien dat de Travel Counsellors in deze tijd de stap wagen. Het zijn allemaal enthousiaste toppers, die de tijd nemen hun bedrijf op te zetten en waarvan ik zeker weet dat ze het supergoed gaan doen zodra de markt weer aantrekt. Ondanks dat corona onze reisbranche al maanden in zijn ‘greep’ houdt, ben ik positief gestemd over de toekomst. In de afgelopen zomer ben ik door verschillende personen benaderd, zowel binnen als buiten de reisbranche, die hun droom niet langer on hold willen laten staan en die juist nu de stap maken om zich bij onze organisatie aan te sluiten. We schrijven onze ‘eigen’ toekomst”- is een quote waarin ik sterk geloof. Datzelfde geloof en vertrouwen hebben de kandidaten die komende maand met onze opleiding zullen starten.”

De introductietrainingen hebben afgelopen maanden grotendeels online plaatsgevonden. “Ondanks de vooruitstrevende online tools is Travel Counsellors verheugd sinds september weer (deels) op kantoor training te kunnen geven in kleine groepjes.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.