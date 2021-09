Travel Counsellors lanceert nieuw community platform TC World

Deel dit artikel











Travel Counsellors heeft een gloednieuw intern community platform gelanceerd, genaamd TC World. Dit hebben ze gedaan om de wereldwijde community van meer dan 2.000 Travel Counsellors en collega’s verder te verenigen. Met als belangrijkste inspiratiebron de pandemie waarbij de reisadviseurs elkaar meer dan ooit hielpen, ondersteunden en van elkaar leerden.

Travel Counsellors investeert al vanaf de oprichting in het bouwen en verbeteren van technologieën in combinatie met persoonlijke benadering. TC World is een onderdeel van het digital transformation proces waar de organisatie midden inzit. Allemaal met als doel de Travel Counsellors nog beter te kunnen ondersteunen. Het nieuwe platform biedt een plek waar de reisadviseurs virtueel met elkaar in gesprek kunnen en is daarnaast ook het startpunt voor alle Travel Counsellors tools. Met andere woorden; één plek waar alles samenkomt.

Persoonlijk aspect

Milka van Dam, General Manager Travel Counsellors: “Nooit eerder is de kracht van een sterke community zo naar voren gekomen als de afgelopen anderhalf jaar. Als bedrijf hebben we een ongelooflijk sterke cultuur opgebouwd. We focussen ons altijd op het persoonlijke aspect van onze organisatie en willen iedereen binnen onze community het welbekende TC familiegevoel geven, ook al werken we op afstand van elkaar. Als ik terugdenk aan al het moois dat de community voor elkaar betekend heeft tijdens de pandemie, besef ik des te meer hoe bijzondere groep mensen we zijn. TC World brengt dit op een virtuele manier meer dan ooit samen. Met TC World willen we onze online wereld net zo speciaal maken als onze fysieke wereld, en tegelijkertijd het vermogen van onze mensen om te delen en samen te leren verbeteren en versterken. We zijn zelfverzekerd en optimistisch over de toekomst van Travel Counsellors en begrijpen dat onze echte waarde in onze mensen zit. Daarom hebben we ervoor gekozen om te investeren in dit community-gedreven platform. Daarnaast biedt het platform één plek waar alles terug te vinden is. Dit werkt efficiënt, is overzichtelijk en helpt de Travel Counsellors om nog meer uit hun onderneming te halen.”

Community-gevoel

Het platform heeft al een enorme mate van betrokkenheid. Op de dag van lancering bezocht 87% van de Travel Counsellors-community TC World. Er waren 11.180 individuele paginabezoeken en er werden ruim 200 gesprekken gestart. Onderwerpen variërende van reisideeën voor bestemmingen tot advies over zakenreizen. TC World biedt daarnaast toegang tot informatie, systemen en tools. Waaronder de diverse Hub per afdeling waar de Travel Counsellors alle relevante content kunnen vinden, van marketing tot business development. De lancering van TC World biedt een overvloed aan beschikbare ondersteuning, maar is vooral ontworpen om het community-gevoel naar een geheel nieuw level te tillen.

Author Dylan Cinjee

Deel dit artikel