Travel Counsellors positief over de toekomst

Uit de periodieke enquête van Travel Counsellors onder haar reisadviseurs blijkt dat men positief gestemd is over de toekomst. Op de vraag hoe tevreden men is over de mogelijkheden om een succesvolle Travel Counsellor te zijn werd gemiddeld een 8 gegeven. De ondersteuning van het hoofdkantoor bleek hierbij een belangrijke factor en scoorde ook een 8. In algemene zin gaven de Travel Counsellors een 7.5 wat betreft hun positieve gevoel op dit moment.

De organisatie stuurt periodiek een enquête uit naar de Travel Counsellors om zo te polsen hoe de reisadviseurs zich voelen gedurende deze bizarre tijd. Er wordt daarnaast in de enquête ingegaan op hoe men tegen de organisatie aankijkt en tegen hun individuele ondernemingen. Zo krijgt Travel Counsellors een goed beeld van de tendens op dat moment en weten ze waar aandacht aan besteed moet worden.

Milka van Dam, General Manager Travel Counsellors: “Hoewel we een hechte community zijn en iedereen regelmatig spreken, geeft een enquête als deze vaak heldere inzichten. Gezien het periodieke karakter van de enquête kunnen we de uitkomsten met elkaar vergelijken. We zijn logischerwijs met elkaar door verschillende fases gegaan, wat hoort bij een roerige tijd als deze. Dat de Travel Counsellors net zo positief naar de toekomst kijken als wij is fijn.”

