Travel Counsellors: verdubbeling geboekte nachten in Nederland

De eerste boekingen voor de zomerperiode komen weer op gang. Tussen 1 april en eind mei is er bij Travel Counsellors een verdubbeling te zien in geboekte nachten in Nederland ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Met name de luxere vakantiewoningen zijn populair. Ook zijn er al roadtrips door Nederland samengesteld dankzij het dynamic packaging systeem Phenix. De afgelopen maanden zijn de Travel Counsellors volop bezig geweest om in nauw contact te blijven met hun klanten en ze te blijven inspireren. De wekelijkse We Love Travel mailings hebben hogere open en click through rates dan ooit tevoren en Travel Counsellors horen steeds meer positieve geluiden dat hun klanten er klaar voor zijn om weer volop te gaan reizen zodra het kan.

Inspiratie

General Manager Milka van Dam: “Het is goed om te zien dat er inmiddels ook weer wat meer focus komt op wat er wel mogelijk is in plaats van alleen maar op alle uitdagingen die de branche heeft te verduren op het moment. De inspiratie die onze Travel Counsellors aan hun klanten overbrengen over wat er voor de zomer wel al boekbaar is, heeft een duidelijke impact op de boekingen die we nu binnen zien komen. Ook de aanvragen en boekingen voor verderop in dit jaar beginnen aan te trekken. Al met al een steeds iets positiever beeld.”

Vorige week spraken we met Milka van Dam in ‘Een goed gesprek met’. Bekijk hier de video terug.

