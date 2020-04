Travel Counsellors wint voor de tweede keer prestigieuze award

Positief nieuws in deze bizarre tijden; Queen Elizabeth viert vandaag haar 94e verjaardag en traditiegetrouw worden op deze dag de prestigieuze Queen’s Awards for Enterprise uitgereikt. Travel Counsellors werd bekroond met de Queen’s Award voor International Trade vanwege haar sterke internationale groei.

Dit is de tweede keer dat Travel Counsellors wordt onderscheiden voor haar uitzonderlijke continue groei in internationale markten. In 2014 won Travel Counsellors al eerder deze award. Travel Counsellors is hiermee, in de 26 jaar dat ze bestaan, trotse eigenaar van maar liefst drie Queen’s Awards. De eerste overwinning van het bedrijf was in 2003 in de categorie Innovation. Hiermee werd het vernieuwende bedrijfsmodel van Travel Counsellors, waarbij ervaren reisprofessionals hun bedrijf vanuit huis runnen en 24/7 beschikbaar zijn, geprezen. Travel Counsellors mag zich nu voegen bij een selecte groep bedrijven die driemaal een Queen’s Award heeft gewonnen.

“Ons internationale businessmodel werkt”

Steve Byrne, CEO van Travel Counsellors: “We zijn ontzettend trots dat we voor de tweede keer een Queen’s Award for Enterprise voor International Trade hebben gewonnen en zelfs voor de derde keer een Queen’s Award. Vooral in een uitdagende tijd als deze is het een bevestiging van hoe goed ons internationale businessmodel werkt. Wij zijn een wereldwijde gemeenschap van gelijkgestemde reisondernemers die, met behulp van onze ondersteunende teams op vier continenten, dezelfde passie voor de ultieme klantenservice delen en uniek en persoonlijk maatwerk bieden. Travel Counsellors is een ‘people-focussed business’, deze prijs hebben we dan ook echt te danken aan onze mensen, het harde werk, de passie en de toewijding die iedereen de afgelopen 12 maanden heeft getoond in combinatie met de oprechte zorg voor hun klanten en elkaar.”

“Zien toekomst vol vertrouwen tegemoet”

Travel Counsellors genereerde in 2019 meer dan 180 miljoen euro aan boekingen vanuit de internationale markten (Nederland, België, Ierland, Zuid-Afrika, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten) wat neerkomt op zo’n 20 procent van de totale omzet van Travel Counsellors. Fred van Eijk staat als Managing Director Travel Counsellors Nederland en België aan het hoofd van de grootste internationale tak van het bedrijf: “Vooral in deze tijd met al zijn uitdagingen ben ik uitermate trots op deze Koninklijke onderscheiding voor onze groep. Een bevestiging van onze sterke en constante groei in diverse landen inclusief Nederland en België waarmee wij de toekomst na de corona met vertrouwen tegemoet zien.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.