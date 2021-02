Travel Counsellors worden verrast met awards

Meerdere Travel Counsellors werden vorige week maandag in het zonnetje gezet voor het winnen van een TC Award. Tijdens de wekelijkse interne tv-uitzending van Travel Counsellors genaamd TCTV werden de genomineerden en winnaars online verrast met hun award. Awards die aanvankelijk uitgereikt zouden worden tijdens de gala-avond van de Travel Counsellors Conferentie in maart 2020.

Managing Director van Travel Counsellors Fred van Eijk en General Manager Milka van Dam reikten maar liefst vijf awards uit. De award voor ‘Beste Nieuwkomer’ ging naar Travel Counsellor Ingrid van de Rijdt. De award voor ‘Best Business Development’ is door Travel Counsellor Jacqueline Gruters in de wacht gesleept, nadat zij haar omzet in 2019/2020 enorm zag stijgen. Hannelore Verschut mag zich de winnares noemen van de ‘Hoogste Phenix Omzet’-award; Phenix is het eigen boekingssysteem van Travel Counsellors. Travel Counsellor Sabina van Cruchten won de prestigieuze award voor ‘Hoogste Klanttevredenheid’ en Sunny Cars werd beloond met de award voor ‘Beste Leverancier’.

Waardevol

Milka van Dam (General Manager van Travel Counsellors Nederland en België): “In aanloop naar onze jaarlijkse conferentie vonden we het van groot belang om stil te staan bij de afgelaste editie van vorig jaar en dan vooral bij de welverdiende TC Award winnaars. Deze awards hebben we nu alsnog en op gepaste wijze, virtueel kunnen uitreiken. Wat ons betreft terechte aandacht voor eerder geleverde, uitzonderlijke prestaties. Mooi ook te zien dat elke winnaar van een award een waardevolle tip kon delen met de andere Travel Counsellors.”

Positieve instelling

Travel Counsellor en award winnaar, Jacqueline Gruters: “In het jaar 2017/2018 werd ik voor het eerst genomineerd voor een TC Award, dat gevoel was zo intens dat het naar meer smaakte. Ooit wilde ik dat podium op, de kick, de gehele ambiance; dat was mijn volgende doel. In 2019 ging het zo goed dat ik al in mei mijn beste jaar ooit behaalde, na twaalf jaar als Travel Counsellor. Privé sloeg het noodlot toe, ik werd ziek. Juist doordat ik daardoor de hele dag thuis was en echt met positieve dingen bezig wilde zijn, stortte ik me op mijn werk. Hierdoor hield ik de moed erin en kon ik voor mijn gevoel de hele wereld aan. Met als absolute hoogtepunt het winnen van deze award. Het geloof in mezelf en mijn positieve instelling heeft mij gebracht naar dit resultaat. Trots ben ik met deze prachtige award. En ja, heel eerlijk; dat podium betreden is niet gebeurd vanwege de coronamaatregelen en dat vind ik persoonlijk erg jammer. Zeker omdat dit dan ons TC feestje was geweest met de mensen om me heen die mij zo dierbaar zijn, maar ik heb er thuis alsnog een mooi feestje van gemaakt!”

