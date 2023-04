Deel dit artikel

Travel GSA zoekt Sales Manager Benelux

Travel GSA verleent diensten binnen de Benelux op het gebied van sales, marketing en PR aan toeristische bedrijven wereldwijd.

In de Benelux verzorgt Travel GSA (met kantoren in Nederland (Hilversum) en België (Vilvoorde)) diensten voor onder meer hotels, IT-suppliers, bestemmingen en DMC’s. Vanwege onze uitbreiding naar de Benelux zijn wij op zoek naar een Sales Manager. Hij/zij is verantwoordelijk voor de sales, marketing en business development in de Benelux van onze bestaande accounts en het werven van nieuwe accounts.

Functieomschrijving:

De Sales Manager (m/v) werkt in een voornamelijk B2B-omgeving in de Benelux met als belangrijkste doelen de naamsbekendheid van onze accounts vergroten, samenwerkingen versterken en nieuwe samenwerkingen aangaan. Dagelijks contact onderhouden met reisverkopers binnen de Benelux is essentieel. Dit doet de Sales Manager door het bezoeken van reisverkopers (reisbureaus, ZRA’s, OTA’s), het bijwonen van workshops en beurzen, het hosten van studiereizen en het geven van presentaties en workshops. Je werkt vanuit huis en hebt een werkplek op beide kantoren in Hilversum en Vilvoorde.

De taken:

• Professionele en deskundige vertegenwoordiging van onze accounts

• Omzet en marktaandeel behouden en vergroten door jaarlijkse doelstellingen te halen

• Rapporteren aan de accounts en reageren op marktomstandigheden

• Adviseren van accounts op het gebied van PR- en marketingcampagnes

• On- en offline promoties initiëren en creëren

• Organiseren van en deelnemen aan evenementen, workshops, studie- en persreizen

• Ondersteunen en motiveren van reisagenten

De ideale kandidaat heeft:

• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in de verkoop en accountmanagement

• Ervaring met contractonderhandelingen

• Kennis van marketing, on- en offline

• Ervaring in het geven presentaties en workshops voor kleine en grote groepen

• Ervaring in het maken en analyseren van rapportages

• Kennis van de Belgische en Nederlandse reismarkt

• Perfecte beheersing van Nederlandse en Engelse taal (Frans is een pré)

Persoonlijkheid:

Commercieel

Stressbestendig

Zeer georganiseerd en gestructureerd

Uitstekende communicatieve vaardigheden

Planmatig zeer sterk

Teamplayer

Helikoptervisie en sterk in sales

Vermogen om anderen te inspireren, enthousiast

Resultaatgericht, hands-on mentaliteit

Travel GSA biedt:

Een zelfstandige en uitdagende functie met aansprekende innovatieve producten. Een professionele organisatie met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Heb je interesse? Stuur dan je CV met een bondige motivatie naar Travel GSA t.a.v. T.J. van Apeldoorn: tj@travelgsa.nl.

Acquisitie op deze vacature wordt niet gewaardeerd.

Auteur Tina Bakker