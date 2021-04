Travel Impressions houdt kookworkshop bij jouw thuis

Omdat Travel Impressions nog even moet wachten met het organiseren van studiereizen, maar je wél kan laten proeven en genieten van authentieke smaken, houdt de touroperator haar eerste Travel Impressions Digitale Kookworkshop in samenwerking met Ikos Resorts.

Op donderdag 6 mei aanstaande leer je stap voor stap hoe je een heerlijke Griekse maaltijd voor twee personen kunt bereiden in je eigen keuken. Onder supervisie van chef-kok Ioannis Vasiliadis van Ikos Olivia, Chalkidiki, ga je tijdens een interactieve kookworkshop aan de slag met allerhande ingrediënten die Travel Impressions van tevoren bij je thuis laat bezorgen en maken jullie er met elkaar een echt kookfeestje van. Ook voor niet-keukenprins(ess)en zijn de instructies makkelijk te volgen. Resultaat en plezier gegarandeerd! Natuurlijk zorgt Travel Impressions ook voor Griekse wijn en een passend hapje tijdens het koken.

Hoe doe je mee?

In totaal zijn er acht plaatsen beschikbaar voor de kookworkshop. Je kunt je aanmelden door een email te sturen naar judith.b.vanderniet@travimp.com. Doe dit uiterlijk op maandag 26 april en vermeld hierbij je eigen naam, de naam van je reisbureau/ZRA en het adres waar de ingrediënten naar toe gestuurd kunnen worden in het geval je een van de uitverkorenen bent. Via een loting wordt bepaald of je een plekje voor de kookworkshop hebt bemachtigd. Travel Impressions laat je dit op donderdag 29 april weten.

De kookworkshop begint op 6 mei rond 18.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Alle ingrediënten, login-gegevens voor de live stream en de exacte aanvangstijd krijg je toegestuurd.

