Travel Impressions start actie voor reisagenten

Travel Impressions start volgende week een actie speciaal voor reisagenten. “Wat vinden we het elke keer weer leuk om nieuwe studiereizen te bedenken en plannen. We verheugen ons er steeds weer op om reisagenten kennis te laten maken met de allermooiste bestemmingen en resorts en natuurlijk met het Onbegrensd Genieten van Travel Impressions”, aldus de reisorganisatie.

“Vanwege COVID-19 hebben we de studiereizen noodgedwongen even uitgesteld, maar we willen je ook juist in deze tijd graag het Onbegrensd Genieten laten ervaren en lanceren binnenkort onze actie ’We will bring a taste of the world to you’.”

21 september

In de week van 21 september staat elke dag een bijzonder hotel op een toplocatie centraal. Travel Impressions neemt je via een korte video even virtueel mee naar de andere kant van de wereld. “De video staat op onze Facebookpagina en kun je bekijken wanneer je wil. De hotels die wij hebben geselecteerd hebben ook allemaal een fantastische keuken en hoewel we dat niet helemaal kunnen overbrengen kunnen we je wel een culinair proefje geven, dus gaan wij elke dag reisagenten blij maken met een culinaire ervaring en die brengen we gewoon bij je langs.”

Hoe werkt het ?

“Kijk elke dag op Facebook gedurende de week van 21 september en laat je verrassen door de keuze van hotels. Het enige wat je hoeft te doen is de video te ’liken’ en delen en eventueel aan te geven waarom je het hotel zo bijzonder vindt. En misschien ben jij wel degene die we culinair gaan verrassen want we hebben:

Maandag 2 1 september 2 x een luxe ontbijt voor twee personen

Dinsdag 22 september 2 x een heerlijke lunch voor twee personen

Woensdag 23 september 2 x een uitgebreide High Tea voor twee personen

Donderdag 24 september 4 x een luxe borrelbox voor twee personen

Vrijdag 25 september 2 x een fantastisch diner, naar keuze thuisbezorgd of in een restaurant bij je in de buurt

Kijk, like, deel en wie weet kun je binnenkort Onbegrensd Genieten.

“De winnaar wordt de eerstvolgende werkdag persoonlijk door ons geïnformeerd. In totaal gaan wij dus twaalf reisagenten blij maken!” Kijk hier voor alle voorwaarden.

